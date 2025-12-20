La nueva etapa de Eduardo Riveros: del noticiero de Canal 13 a trabajar en un negocio familiar

Durante años, Eduardo “Guayo” Riveros fue uno de los rostros más reconocibles de Canal 13, primero como parte de Sábados Gigantes y luego como conductor de Teletarde.

Sin embargo, hace más de una década su vida tomó un rumbo muy distinto, lejos de las cámaras y los estudios de TV. Su última participación en un noticiero fue en UCV Televisión Noticias, junto a Ángeles Araya.

Tras su salida definitiva de los medios en 2015, el periodista optó por un perfil bajo , hasta que recientemente reapareció en pantalla para contar cómo es su presente fuera de la televisión.

En el programa Only Fama, Riveros habló abiertamente sobre su nueva rutina y el proceso de adaptación que ha vivido desde que dejó la conducción televisiva.

Actualmente, trabaja en el local de comida árabe “Naifi” , emprendimiento que pertenece a su esposa desde hace más de dos décadas.

“Allí hago de todo un poco, desde pelar papas hasta ayudar en la cocina cuando es necesario”, relató el comunicador, reconociendo que no siempre fue fácil asumir este cambio.

Desde hace casi ocho años, Riveros colabora activamente en el negocio familiar, principalmente apoyando en la compra de insumos y la gestión diaria.

Aunque no atiende directamente al público, aseguró que su rol ha sido clave para sacar adelante el emprendimiento. Así que, pese a estar alejado de la pantalla chica, el exanimador admitió que la televisión sigue siendo una pasión presente en su vida.