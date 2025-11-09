;

“Ha sido duro”: el desahogo de Eduardo “Guayo” Riveros tras una década lejos de la televisión chilena

El icónico conductor de noticieros durante la década de los 90 se encuentra en la actualidad lejos de las cámaras.

El periodista Eduardo “Guayo” Riveros, uno de los rostros informativos más reconocidos de la televisión chilena en los años 90, habló sobre su presente y su anhelo de regresar a los noticieros, luego de una década alejado de la pantalla.

En conversación con Plan Perfecto, el comunicador recordó su última aparición fue en 2015, cuando encabezó el noticiario de UCV-TV junto a Ángeles Araya. “Estaba con Ángeles y me pongo a llorar. Estaba junto a un equipo maravilloso. Me dan ganas de estar, sé que tengo potencial. Estoy leyendo mucho mejor que antes”, comentó.

Tras ello, el periodista confesó: “Hasta el día de hoy, sueño con el teleprompter, que se apaga. Ha sido duro, porque por ‘x’ motivos yo decidí renunciar, en un momento determinado, a ciertas personas que conducían y dirigían Canal 13. Me tenían haciendo unos boletines, me sentía muy desplazado”.

Fue en marzo de 2010, salí de Canal 13 y me vino un cáncer. Después leí que el cáncer de la tiroides es lo que te regula el metabolismo, se produjo un problema, de salida de la TV y el desequilibrio emocional. La pasé mal, debí haber tenido una depresión fuerte”, añadió.

También mencionó la enfermedad de su esposa: “Hace dos años Elena tuvo un cáncer de mama fuerte. Ese sí que fue doloroso y duro”.

Sobre su deseo de regresar a la televisión, “Guayo” aseguró que ha intentado contactarse con distintos canales, aunque sin éxito. “Me dicen la típica, ‘lo vamos a ver, lo voy a conversar con tal persona’. No ha habido respuestas muy concretas”, dijo.

Hay que tomarlo con sabiduría. Soy un luchador, no bajo los brazos. La esperanza es la que no se pierde”, concluyó Eduardo Riveros.

