Cómo envejecer mejor en 2026: expertos revelan 10 claves para que las personas mayores se mantengan activas

Frente al acelerado envejecimiento demográfico que atraviesa Chile, expertos en salud y cuidado de adultos mayores entregaron una guía práctica con diez claves para envejecer de manera saludable y mantener la independencia durante 2026.

De acuerdo con los últimos datos del Censo 2024, las personas de 65 años y más representan cerca del 14% de la población nacional, mientras que la Encuesta Casen revela que más de 3,6 millones de chilenos superan los 60 años.

Este escenario refuerza la necesidad de promover estrategias que favorezcan la autonomía funcional, la prevención y la participación social de este segmento.

Carolina Álvarez, enfermera de la residencia para la persona mayor Senior Suites Los Dominicos, mencionó que “lo principal para mantener una vida saludable es incentivar mucho en el adulto mayor su autonomía y la independencia”.

“¿Eso cómo lo logramos? A través de animarlos a realizar actividad física, tener buena hidratación, alimentación saludable, etc", expuso.

“Eso hace que estén más participativos, con una mejor calidad de salud y, obviamente, es clave mantener los controles al día, tomar los medicamentos como corresponde, ya que muchos de ellos abandonan los tratamientos y eso va deteriorando la salud mucho más rápido”, agregó.

Envejecimiento activo

El documento propone diez acciones simples para comenzar 2026 con un enfoque de envejecimiento activo, que refuerce la independencia, el bienestar y la integración social:

Moverse todos los días: Al menos 30 minutos diarios de actividad física moderada. Agendar chequeos preventivos: Un control médico anual permite monitorear presión arterial, glicemia, visión y audición, detectando a tiempo cualquier riesgo. Alimentación equilibrada y vigilancia nutricional: Mantener una dieta rica en proteínas, frutas y verduras es fundamental. Entrenar la mente: Leer, resolver crucigramas o participar en talleres estimula la memoria y ayuda a mantener las capacidades cognitivas activas. Fortalecer los vínculos sociales: Integrarse en grupos o actividades comunitarias reduce la soledad y promueve la salud mental. Adaptar el hogar para mayor seguridad: Barras de apoyo, buena iluminación y calzado antideslizante son medidas que previenen caídas y accidentes domésticos. Cuidar la salud mental: Buscar apoyo psicológico o participar en grupos de acompañamiento ayuda a afrontar la tristeza o la ansiedad, evitando su normalización. Mantener los trámites al día: Aprender a realizar gestiones digitales y conservar documentos actualizados refuerza la independencia. Compartir con otras generaciones: Fomentar encuentros entre jóvenes y mayores reduce prejuicios y promueve el intercambio de experiencias. Conocer y ejercer los derechos: Acceder a beneficios públicos y exigir cobertura de salud fortalece la participación ciudadana.

Los especialistas coinciden en que el envejecimiento activo no depende de la edad, sino de las decisiones diarias.

Promover la autonomía, la salud física y mental, y la integración social de las personas mayores no solo mejora su bienestar individual, sino que impacta positivamente en la calidad de vida de toda la comunidad.