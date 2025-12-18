Comer esta cantidad de queso a diario podría reducir el riesgo de demencia, según estudio

Durante años, los lácteos altos en grasa han estado bajo sospecha para la salud. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que consumir queso a diario podría tener un efecto positivo.

El estudio, realizado en Suecia y publicado en la revista Neurology, encontró que consumir todos los días ciertos quesos ricos en grasa se asocia con un menor riesgo de desarrollar demencia.

Aunque los autores advierten que se trata de una correlación —y no de una relación causal—, los resultados desafían algunas creencias arraigadas sobre la grasa y la salud cerebral.

¿Cuánta cantidad de queso se asoció al menor riesgo?

El efecto protector se observó en personas que consumían 50 gramos o más de queso rico en grasa al día (aproximadamente dos láminas gruesas).

Según el análisis, quienes superaban los 50 gramos diarios presentaban un 13% menos de riesgo de demencia en comparación con los consumidores de menor cantidad.

El resultado se asoció a quesos con más de un 20% de grasa, como brie, gouda, cheddar, parmesano, gruyère y mozzarella.

La asociación no se repitió con quesos bajos en grasa, crema light, ningún tipo de leche ni con lácteos fermentados como yogur o kéfir.