Erick Pulgar tuvo un año dorado con la camiseta de Flamengo. El volante chileno se consolidó como titular indiscutido en el “Mengao” y ganó seis títulos, entre ellos, la Copa Libertadores y el Brasileirao 2025.

Pese a no poder sumar la Copa Intercontinental a su palmarés tras caer ante Real Madrid, el formado en Deportes Antofagasta decidió inmortalizar en su piel los seis trofeos que ganó en la mejor temporada de su carrera.

Fue en redes sociales donde Pulgar compartió su nuevo tatuaje, que incluye una imagen con hinchas de Flamengo en el techo de un autobús. Además, se tatuó un retrato del Cristo Redentor.

Los seis trofeos que incluyó el jugador de 31 años fueron la Supercopa de Brasil (ganada contra Botafogo), el Derbi de las Américas (contra Cruz Azul), la Copa Libertadores (contra Palmeiras), la Copa Challenger (contra Pyramids), el Campeonato Carioca (contra Fluminense) y el Brasileirao.

Erick Pulgar terminó la temporada 2025 con 41 partidos jugados y un gol. No sumó más duelos solo porque sufrió una grave lesión a mitad de año. En total, el volante chileno suma 142 partidos, tres goles y nueve asistencias con Flamengo.

🚨 As novas tatuagens de Erick Pulgar!



O jogador do Flamengo tatuou o AeroFla e os títulos conquistados pelo clube em 2005. Além disso, ele celebrou o Rio de Janeiro com a imagem do Cristo Redentor.



📸 Reprodução

Via: @ColunadoFla pic.twitter.com/QMN1SszQuf — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) December 20, 2025