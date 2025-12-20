;

VIDEO. El nuevo tatuaje de Erick Pulgar que enloquece a los hinchas de Flamengo: ya es viral en Brasil

El volante chileno decidió inmortalizar en su piel los seis trofeos que ganó en la última temporada con el “Mengao”.

Bastián Lizama

@maffeitattoo

@maffeitattoo

Erick Pulgar tuvo un año dorado con la camiseta de Flamengo. El volante chileno se consolidó como titular indiscutido en el “Mengao” y ganó seis títulos, entre ellos, la Copa Libertadores y el Brasileirao 2025.

Pese a no poder sumar la Copa Intercontinental a su palmarés tras caer ante Real Madrid, el formado en Deportes Antofagasta decidió inmortalizar en su piel los seis trofeos que ganó en la mejor temporada de su carrera.

Revisa también:

ADN

Fue en redes sociales donde Pulgar compartió su nuevo tatuaje, que incluye una imagen con hinchas de Flamengo en el techo de un autobús. Además, se tatuó un retrato del Cristo Redentor.

Los seis trofeos que incluyó el jugador de 31 años fueron la Supercopa de Brasil (ganada contra Botafogo), el Derbi de las Américas (contra Cruz Azul), la Copa Libertadores (contra Palmeiras), la Copa Challenger (contra Pyramids), el Campeonato Carioca (contra Fluminense) y el Brasileirao.

Erick Pulgar terminó la temporada 2025 con 41 partidos jugados y un gol. No sumó más duelos solo porque sufrió una grave lesión a mitad de año. En total, el volante chileno suma 142 partidos, tres goles y nueve asistencias con Flamengo.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad