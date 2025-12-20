;

VIDEO. Marcelino Núñez exhibe su calidad en Inglaterra: esto hizo para guiar el triunfo del Ipswich

El volante chileno aportó una asistencia clave en la victoria sobre Sheffield Wednesday.

Ipswich Town, con Marcelino Núñez como protagonista, venció este sábado por 3-1 a Sheffield Wednesday en la fecha 22 de la Championship, resultado que le permite mantenerse en carrera por el ascenso a la Premier League.

El volante chileno fue titular en el cuadro inglés y aportó una asistencia para el tanto de Jaden Philogene-Bidace (60′), a quien dejó a mano a mano con el portero rival para colocar el 2-0 en el estadio Portman Road.

El resto de los goles del local fueron obra de Cédric Kipré (33’) y Jack Clarke (87′), mientras que el descuento de la visita llegó a través de Liam Cooper (71′).

Con la victoria, Ipswich Town se afianzó en el tercer lugar de la tabla con 37 puntos, a cinco unidades del segundo Middlesbrough (42) y a once del líder Coventry City (48).

El siguiente desafío del equipo de Marcelino Núñez será el viernes 26 de diciembre, cuando visite al Milwall desde las 10:00 horas de Chile en el marco de la fecha 23 de la Championship.

Revisa la asistencia de Marcelino Núñez en Inglaterra

