Ipswich Town, con Marcelino Núñez como protagonista, venció este sábado por 3-1 a Sheffield Wednesday en la fecha 22 de la Championship, resultado que le permite mantenerse en carrera por el ascenso a la Premier League.

El volante chileno fue titular en el cuadro inglés y aportó una asistencia para el tanto de Jaden Philogene-Bidace (60′), a quien dejó a mano a mano con el portero rival para colocar el 2-0 en el estadio Portman Road.

El resto de los goles del local fueron obra de Cédric Kipré (33’) y Jack Clarke (87′), mientras que el descuento de la visita llegó a través de Liam Cooper (71′).

Con la victoria, Ipswich Town se afianzó en el tercer lugar de la tabla con 37 puntos, a cinco unidades del segundo Middlesbrough (42) y a once del líder Coventry City (48).

El siguiente desafío del equipo de Marcelino Núñez será el viernes 26 de diciembre, cuando visite al Milwall desde las 10:00 horas de Chile en el marco de la fecha 23 de la Championship.

Revisa la asistencia de Marcelino Núñez en Inglaterra