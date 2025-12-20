;

Real Madrid vs. Sevilla: horario, canal de TV y cómo ver en vivo el partido por La Liga de España

El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visitará el cuadro merengue en el Santiago Bernabéu.

En uno de los partidos más atractivos de la fecha 17 de La Liga de España, Real Madrid recibe al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Estadio Santiago Bernabéu.

El cuadro merengue llega tras vencer en la anterior jornada a Alavés y necesita los tres puntos para recuperar terreno en la parte alta de la tabla de posiciones, liderada actualmente por Barcelona.

Por su parte, el elenco andaluz viene de celebrar una victoria por 4-0 ante Real Oviedo, aunque entre semana lamentó su eliminación de la Copa del Rey.

Actualmente, Sevilla se ubica en la novena posición de la tabla con 20 puntos. Una victoria lo acercaría a los puestos de Conference League. En tanto, Real Madrid marcha segundo con 39 unidades, a cuatro de los “Culés”.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla?

El partido del Real Madrid contra el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo está programado para este sábado 20 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver en vivo el duelo entre Real Madrid y Sevilla?

El partido se transmitirá en vivo por las pantallas de DSports. También se podrá ver vía streaming en la plataforma de pago DGO.

