En el pódcast Elige a tu vieja ¿Cómo quieres ser?, la actriz Ignacia Baeza compartió un relato que dejó en evidencia una grave situación de abuso durante una pseudoterapia, y que la sufrió sin percatarse en el momento.

La intérprete, reconocida por su participación en producciones como Pacto de Sangre, La Ley de Baltazar y Reunión de Superados, recordó: “Parte con G de gato y el apellido partía con A... Estaba tratando de tener hijos, yo me hice un tratamiento de fertilidad, y obviamente era un momento sensible para mí”, agregando que el nombre del sujeto era “Gonzalo”.

Según explicó, “yo quería tener hijos y no estaban resultando y me dieron este dato de un iriólogo, que más bien quedaba por ahí cerca de este parque de diversiones llamado Fantasilandia, y yo voy donde este iriólogo”, siendo la iriología una homeopatía en la que supuestamente se hallan enfermedades con solo ver el iris del ojo.

Tras ello, la actriz describió: “Igual entré y me pareció rara esta consulta, todo un poco chanta. Y te saca una foto al ojo, ¿cachai? Y ese ojo lo pone como en una pantalla gigante y se ve”.

“Te empieza a decir ‘tu corazón, tenís tendencia’... te empieza a hablar como de las enfermedades que podís tener y yo le dije ‘bueno, yo vengo porque no me puedo embarazar, no me estoy embarazando’ y me dice ‘no, los hijos están arriba, pero hay que bajarlos, pero tú tienes un tema con tu chakra sexual, y está muy cerrado’. Y me dijo que tenía que entrar a trabajar este chakra”, añadió.

Luego, vino lo peor: “Y no sé cómo decirlo, sin que suene tan... Me acosté en una camilla, me hizo sacarme la ropa y me toqueteó. El chacra que él consideraba... Me toqueteó. Yo estaba tan sensible que dije ‘bueno, si tengo que pasar por esto, lo hago, nomás’. Y cuando salí de ahí, salí muy afectada y dije ‘cresta, qué hice’”.

Finalmente, Ignacia Baeza dijo: “Me acuerdo de que llamé a mi pareja de ese momento y me dijo ‘esto es un abuso, Ignacia, tú estás loca de la cabeza’, y después supe de otras mujeres a las que le había pasado”.