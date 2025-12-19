VIDEO. “Me acosté, me hizo sacarme la ropa...”: reconocida actriz revela que fue abusada durante una pseudoterapia
La intérprete nacional, con destacados en roles en producciones como “Pacto de Sangre”, “La Ley de Baltazar” y “Reunión de Superados”, además expuso cómo fue la reacción de su pareja cuando le contó lo que sufrió.
En el pódcast Elige a tu vieja ¿Cómo quieres ser?, la actriz Ignacia Baeza compartió un relato que dejó en evidencia una grave situación de abuso durante una pseudoterapia, y que la sufrió sin percatarse en el momento.
La intérprete, reconocida por su participación en producciones como Pacto de Sangre, La Ley de Baltazar y Reunión de Superados, recordó: “Parte con G de gato y el apellido partía con A... Estaba tratando de tener hijos, yo me hice un tratamiento de fertilidad, y obviamente era un momento sensible para mí”, agregando que el nombre del sujeto era “Gonzalo”.
Según explicó, “yo quería tener hijos y no estaban resultando y me dieron este dato de un iriólogo, que más bien quedaba por ahí cerca de este parque de diversiones llamado Fantasilandia, y yo voy donde este iriólogo”, siendo la iriología una homeopatía en la que supuestamente se hallan enfermedades con solo ver el iris del ojo.
Tras ello, la actriz describió: “Igual entré y me pareció rara esta consulta, todo un poco chanta. Y te saca una foto al ojo, ¿cachai? Y ese ojo lo pone como en una pantalla gigante y se ve”.
“Te empieza a decir ‘tu corazón, tenís tendencia’... te empieza a hablar como de las enfermedades que podís tener y yo le dije ‘bueno, yo vengo porque no me puedo embarazar, no me estoy embarazando’ y me dice ‘no, los hijos están arriba, pero hay que bajarlos, pero tú tienes un tema con tu chakra sexual, y está muy cerrado’. Y me dijo que tenía que entrar a trabajar este chakra”, añadió.
Luego, vino lo peor: “Y no sé cómo decirlo, sin que suene tan... Me acosté en una camilla, me hizo sacarme la ropa y me toqueteó. El chacra que él consideraba... Me toqueteó. Yo estaba tan sensible que dije ‘bueno, si tengo que pasar por esto, lo hago, nomás’. Y cuando salí de ahí, salí muy afectada y dije ‘cresta, qué hice’”.
Finalmente, Ignacia Baeza dijo: “Me acuerdo de que llamé a mi pareja de ese momento y me dijo ‘esto es un abuso, Ignacia, tú estás loca de la cabeza’, y después supe de otras mujeres a las que le había pasado”.
¿Has sufrido una situación de violencia o conoces a alguien?
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene a disposición el fono *1455, atendido por especialistas en violencia, que entrega orientación a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o psicológico.
Su función es informar a las mujeres sobre sus derechos, los procesos de denuncia y los servicios. Y algo importante: es gratuito, confidencial y su horario de atención es de 08:00 a 00:00 horas, excepto festivos.
