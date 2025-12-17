“Una mujer que persigue a un hombre comprometido...”: Pancha Merino arremete contra nuevo romance de Andrea Marocchino

La vida amorosa de Andrea Marocchino vuelve a ser noticia. Tras siete años de relación con Francisca “Pancha” Merino, el vínculo terminó en la segunda mitad de este 2025. Y actualmente, el empresario está en un romance con la psicóloga Beatriz Muñoz.

De acuerdo con medios de espectáculos, el acercamiento entre el italiano y la profesional comenzó aproximadamente un mes y medio antes de la ruptura con la actriz. Su nueva pareja sería la misma mujer con la que aparece en una fotografía tomada en una discoteca, imagen que destapó la infidelidad hacia la panelista de Primer Plano.

Consultada por LUN, Pancha Merino se refirió a la nueva relación del empresario: “Es algo que podía pasar. Uno no puede pretender que te quieran como uno quiere que la quieran, así que hay que soltar”.

Sobre el hecho de que Beatriz Muñoz sea la protagonista de la polémica foto, la actriz fue categórica: “Para mí una mujer que persigue en una discoteca a un hombre comprometido es una persona sin ética y poca moral”.

Respecto a cómo se siente al saber que su expareja está en otra relación, la figura televisiva afirmó que Marocchino “merece ser feliz y que le vaya bien. Yo estoy bien sin él y que haga su vida, es lo que tiene, tenemos, que hacer. Yo estoy bien, tranquila, feliz y él volvió a su target de antes”.

Tras el quiebre, la panelista de Tal Cual afirmó estar “enfocada en mí, mis hijos, mi familia. Me hace bien eso. La verdad es que no me hacía bien la relación. Terminé y empezó a ir bien”.

Finalmente, tras ser consultada sobre su situación sentimental, concluyó: “Solo disfrutando. La verdad es que yo busco un hombre que le guste y respete la familia y no el carrete. La prioridad debe ser otra cosa y en eso pongo mucho ojo”.