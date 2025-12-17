;

“Una mujer que persigue a un hombre comprometido...”: Pancha Merino arremete contra nuevo romance de Andrea Marocchino

La panelista de “Primer Plano” le puso fin a su relación con el empresario italiano entre rumores de infidelidad.

Alejandro Basulto

“Una mujer que persigue a un hombre comprometido...”: Pancha Merino arremete contra nuevo romance de Andrea Marocchino

La vida amorosa de Andrea Marocchino vuelve a ser noticia. Tras siete años de relación con Francisca “Pancha” Merino, el vínculo terminó en la segunda mitad de este 2025. Y actualmente, el empresario está en un romance con la psicóloga Beatriz Muñoz.

De acuerdo con medios de espectáculos, el acercamiento entre el italiano y la profesional comenzó aproximadamente un mes y medio antes de la ruptura con la actriz. Su nueva pareja sería la misma mujer con la que aparece en una fotografía tomada en una discoteca, imagen que destapó la infidelidad hacia la panelista de Primer Plano.

Consultada por LUN, Pancha Merino se refirió a la nueva relación del empresario: “Es algo que podía pasar. Uno no puede pretender que te quieran como uno quiere que la quieran, así que hay que soltar”.

Revisa también:

ADN

Sobre el hecho de que Beatriz Muñoz sea la protagonista de la polémica foto, la actriz fue categórica: “Para mí una mujer que persigue en una discoteca a un hombre comprometido es una persona sin ética y poca moral”.

Respecto a cómo se siente al saber que su expareja está en otra relación, la figura televisiva afirmó que Marocchino “merece ser feliz y que le vaya bien. Yo estoy bien sin él y que haga su vida, es lo que tiene, tenemos, que hacer. Yo estoy bien, tranquila, feliz y él volvió a su target de antes”.

Tras el quiebre, la panelista de Tal Cual afirmó estar “enfocada en mí, mis hijos, mi familia. Me hace bien eso. La verdad es que no me hacía bien la relación. Terminé y empezó a ir bien”.

Finalmente, tras ser consultada sobre su situación sentimental, concluyó: “Solo disfrutando. La verdad es que yo busco un hombre que le guste y respete la familia y no el carrete. La prioridad debe ser otra cosa y en eso pongo mucho ojo”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad