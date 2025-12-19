Martín Vidaurre sueña en grande de cara al próximo ciclo olímpico: “No tengo que seguir inventando fórmulas, ya sé lo que necesito” / Alicia Martínez / Team Chile

Martín Vidaurre fue, junto a Martina Weil, de las grandes figuras del Team Chile al ganar el premio al deportista del año en la Gala Olímpica.

“Me gusta disfrazarme de persona normal, aprovechando de ver más gente, salir un poquito. Feliz y contento que se pueda reconocer a los periodistas, ha pasado el tiempo muy rápidas. Vamos probando cosas nuevas, ahora estoy más formal, a veces no llegaba”, explicó en diálogo con ADN TOP en su arribo a la ceremonia.

Tras esta, valoró la condecoración obtenida. “Es un reconocimiento no menor. Tenemos muy buenos resultados, también el año pasado con Fran (Crovetto) y Yasmani (Acosta). Martina (Weil) tuvo un tremendo año, feliz de compartir este premio con ella”, comentó Martín Vidaurre, destacando su temporada compitiendo a nivel internacional.

“Fue un año súper especial, estar en la elite, ganar una fecha de Copa del Mundo. La vengo peleando hace mucho tiempo, feliz de que se vea esto recompensado. Te da un futuro (...) Ha sido un alivio sacarme ese peso y ganar algo de peso que me sirve a futuro, aseguré tres años de contrato para luchar por esa medalla que tanto quiero. No tengo que seguir inventando fórmulas, ya sé lo que necesito, solo espero el día y la fecha para hacerlo”, recalcó en ADN TOP, confiado en lo que pueda hacer con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“El próximo año no es tan terrible, puede ser más tranquilo. 2027 y 2028 es mi gran sueño y mi gran trabajo. Estoy haciendo todo lo posible para llegar firme. Quiero explorar un poco más para llegar fuerte a fin de año”, dijo Martín Vidaurre, que también aludió al cambio de gobierno con miras a lo que viene para el deporte.

“Es un proceso, no se hace de la noche a la mañana. Siempre van a haber complicaciones, el compromiso viene de un poquito más abajo, pero hay que seguir apoyando el deporte o no vamos a tener Juegos Olímpicos. Yo fui a los de la Juventud y marcó un antes y después en mi carrera. Hay que soñar en grande, apoyando a los deportistas”, cerró el ciclista de 25 años.