Martina Weil y el premio como mejor deportista del año en la Gala Olímpica: “No significa que este año haya entrenado más duro” / Alicia Martínez / Team Chile

Martina Weil fue una de las grandes figuras de la Gala Olímpica 2025, donde la velocista se quedó con el premio a la mejor deportista del año, galardón que compartió con el ciclista Martín Vidaurre.

“Muy contenta, orgullosa, saber que lo puedo repetir y que tenga años mejores que este me emociona un montón. Es rico cuando uno se ha sacado la mugre y las cosas resultan, no siempre sale. No significa que este año haya entrenado más duro, pero las cosas resultaron y es rico que te reconozcan en una instancia como esta”, resaltó la corredora de 400 metros planos, valorando la temporada en la que quedó a una centésima de avanzar a la final del Mundial de Atletismo.

“Fue una frustración tremenda. Fue doloroso, hice mi luto, pero un día desperté y me di cuenta de que había logrado algo que no imaginé, no había bajado de 51 segundos y bajé de 50 segundos tres veces”, reflexionó.

“Fue mi primera experiencia presentándome con una marca más competitiva. El encontrarme en una situación donde no era invitada, sino a competir, me presentó una realidad, será otra en China y con eso creo que tengo todas las herramientas para presentarme en los próximos Juegos Olímpicos como una veterana”, resaltó Martina Weil, soñando en grande con miras al ciclo olímpico que empieza.

“Tengo muchísimas ganas de llegar a la final en el Mundial de Atletismo en 2027 y después, en Los Ángeles 2028, me voy a meter a esa final y después uno no sabe qué puede pasar. Estoy haciendo el trabajo desde ahora”, enfatizó.

Martina Weil y su 2026

Quien es hoy la gran referente del atletismo en Chile destacó también cómo han ido avanzando las nuevas generaciones en el deporte.

“Las generaciones nuevas y están corriendo muy bien, batieron récords sub 18. Los cabros chicos vienen con todo, no sé si necesitan referentes, pero sí que la transición no sea muy dura”, recalcó, pensando ya en su agenda del próximo año.

“Crearon el Ultimate Championship, donde estarán los 16 mejores del mundo, sin tope por países. Ojalá estar ahí metida. Y también le tengo ganas a los Juegos Sudamericanos, no los he ganado nunca”, dijo Martina Weil, gozando de su nuevo estatus también, pensando en las fechas de la Diamond League.

“Ahora te mandan el documento de las fechas a las cuales quiero ir, no te llaman dos días antes porque se bajó alguien. Es emocionante armar la temporada a mi gusto, va a ser mi primera temporada establecida en ese top 10 mundial. Tener ese dominio sobre mi calendario es bastante rico”, cerró la velocista de 26 años.