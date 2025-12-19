;

VIDEO. “Canceló al verme...”: basquetbolista chileno denuncia insólito momento previo a la Gala Olímpica

El seleccionado de básquetbol 3x3 relató el incómodo momento que vivió camino a la Gala del COCh, antes de deslumbrar en la alfombra roja con un vestido de brillantes diseñado por Vedran Skorin.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

El seleccionado chileno de básquetbol 3x3 Daniel Arcos no solo llamó la atención en la reciente Gala del Comité Olímpico de Chile por su presencia en la alfombra roja, sino también por una anécdota que vivió incluso antes de llegar al evento.

Camino a la ceremonia, el deportista relató que el conductor de Uber que había solicitado canceló el viaje tras verlo vestido para la ocasión, obligándolo a pedir otro traslado minutos antes de la gala.

La cita, realizada en Casa Piedra, en San Carlos de Apoquindo, reunió a destacadas figuras del deporte nacional, que por una noche dejaron de lado la indumentaria deportiva para lucir trajes de gala.

Sin embargo, fue Arcos quien terminó robándose varias miradas al aparecer con un vestido entallado cubierto de brillantes plateados, diseñado por el chileno Vedran Skorin.

Revisa también

ADN

“El año pasado ya habíamos trabajado juntos para la gala y este año quise algo más brillante, algo que decretara medallas”, comentó el basquetbolista a LUN, quien explicó que la elección del look fue una decisión consciente y nuevamente un desafío personal.

“Estoy contento de estar acá, aunque el Uber me canceló al verme y tuve que pedir otro”, agregó.

ADN

Instagram

Más allá de la moda, la presencia de Daniel Arcos volvió a tener una carga simbólica. Medallista panamericano y referente de la diversidad en el deporte chileno, el jugador ha sido enfático en usar estos espacios para expresarse con libertad.

