Latife Soto adelanta el rol clave que tendría Kaiser en nuevo gobierno de Kast: “Lo va a hacer muy bien”
Según la tarotista, el nuevo Presidente de Chile también estaría pensando en otro nombre: Evelyn Matthei.
Durante una de sus transmisiones en vivo más recientes, realizada tras las elecciones presidenciales del domingo 14 de diciembre, Latife Soto profundizó en un misterio que aún rodea al futuro gobierno de José Antonio Kast: la conformación de su gabinete ministerial.
La vidente señaló que el republicano, quien asumirá el 11 de marzo de 2026, sería una figura bastante estructurada y disciplinada. “Va a ir ordenadito”, reveló al periodista José Antonio Neme.
En cierto punto del live también salió el nombre del excandidato Johannes Kaiser, quien podría tener un rol en el círculo más cercano de Kast.
“A Kaiser yo lo veo en un ministerio donde se va a mostrar cuatro años y lo va a hacer muy bien”, dijo Latife.
“Ah, que bueno eso, porque yo estaba pensando si el presidente Kast va a incluir a Kaiser, le va a ofrecer un ministerio y si Kaiser va a aceptar también”, respondió Neme.
“Sí, va a aceptar”, aseguró la tarotista mostrando una de sus cartas. “Fíjate, que va a estar ahí ayudando harto y varios van a aceptar”, añadió.
Acorde a Soto, Kast también estaría pensando en Evelyn Matthei. “Si él la invita, a lo mejor ella acepta. Eso son conversaciones de ellos. Pero, está en los pensamientos”, detalló.
“Vienen varias personas que saben mucho. En el Ministerio de Salud yo veo un doctor”, lanzó.
