“Franco no habría muerto”: fiscal de Arica acusa encubrimiento y maltratos sistemáticos en el Ejército en caso de conscripto Vargas

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, afirmó que la muerte del conscripto Franco Vargas fue consecuencia de una serie de conductas irregulares y sin control dentro del Ejército, al comentar la decisión del tribunal que decretó prisión preventiva para cuatro exmilitares formalizados por apremios ilegítimos.

En conversación con ADN Hoy, el persecutor sostuvo que el Ministerio Público quedó conforme con la resolución judicial.

“El tribunal dio por acreditado todo y cada uno de los hechos de la formalización, así como las participaciones, y decretó exactamente las medidas cautelares que solicitamos”, señaló.

Carrera explicó que se hizo una diferencia respecto del quinto imputado, quien quedó con arresto domiciliario total, debido a su colaboración posterior a los hechos. “Prestó declaración, colaboró con la investigación, se situó efectivamente en el lugar de los hechos y varias cosas que nosotros fuimos determinando, él las ratifica luego en su declaración", sumó.

En ese punto, el fiscal fue enfático al denunciar maniobras de encubrimiento. “El comandante del regimiento, una vez que entrega a sus superiores un informe respecto de lo que había ocurrido, altera la documentación y la orden de marcha que se dio ese día no es la misma o no es el mismo documento que había digamos al momento en que se realizaron estos hechos (...) hubo un ánimo, una falsificación efectivamente para ocultar algunas cuestiones que pasaron”, acusó, agregando que incluso se detectaron declaraciones falsas de personal de salud militar.

La mortal marcha

Respecto al fondo del caso, Carrera advirtió que la marcha donde falleció Vargas fue solo una parte de un escenario más amplio. “La marcha fue un hecho más dentro de esta violación de los derechos de los conscriptos que se venía verificando con varios días de antelación. Para graficar esto, hay personas que sufrieron, por ejemplo, amputaciones que ni siquiera participaron en la marcha, entonces la marcha es una situación más de las que se vivió en aquellos días", precisó.

Agencia Uno | El conscripto fallecido Franco Vargas / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Consultado sobre si se trató de maltratos sistemáticos, el fiscal respondió sin matices: “En esos días, efectivamente, fueron sistemáticos”. Sin embargo, aclaró que no formaban parte de la instrucción regular.

“Acá si hubiese habido algún control de mando, por ejemplo, esto no hubiese ocurrido, Franco no hubiese muerto, los otros conscriptos no hubiesen sufrido lo que sufrieron, entonces creo que desgraciadamente se juntaron las personas que no deberían haberse juntado”, sostuvo.