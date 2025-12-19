“Amarre” antes del cambio de mando: los detalles del artículo de reajuste fiscal que desató la furia de la oposición

Polémica por “ley de amarre”: el artículo del reajuste fiscal que desató la furia de la oposición con el Gobierno

Una intensa controversia política se desató a partir del acuerdo de reajuste al sector público alcanzado por el Gobierno con parte de la Mesa del Sector Público. Aunque el incremento salarial, un alza nominal de 3,4%, generó reparos, el principal foco de conflicto se concentró en una cláusula del protocolo que restringe la no renovación de funcionarios a contrata, medida que desde la oposición ha sido calificada como un intento de “amarre” antes del cambio de mando.

La norma, impulsada por el Ejecutivo e incorporada al proyecto de ley de reajuste, establece que la no renovación de contratas, o su modificación en condiciones distintas, solo podrá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos y argumentos jurídicos verificables.

El texto enfatiza que no bastará invocar genéricamente “necesidades del servicio”, sino que deberán existir antecedentes específicos que respalden la decisión.

Además, la resolución deberá ser notificada con al menos 30 días de anticipación y enviada a la Contraloría General de la República para su registro. El artículo también abre la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad ante el organismo contralor a funcionarios con dos o más años de servicios continuos, salvo que ya hayan iniciado acciones judiciales por los mismos hechos. En caso de incumplirse el procedimiento, el acto quedaría sin efecto, obligando a la reincorporación del trabajador y al pago íntegro de sus remuneraciones.

Desde la oposición, las críticas han sido duras. Diputados de RN, la UDI y el Partido Republicano acusan que la norma rigidiza la administración pública y busca dejar protegidos a funcionarios afines al actual gobierno, dificultando el recambio que tradicionalmente acompaña a una nueva administración. A juicio de estos sectores, se trata de una maniobra “políticamente inaceptable” que tensiona la relación con el gobierno entrante de José Antonio Kast.

En la vereda contraria, el oficialismo y organizaciones sindicales han defendido la disposición. Desde la ANEF sostienen que no se trata de un amarre, sino de una herramienta para frenar despidos arbitrarios y limitar la discrecionalidad, especialmente en períodos de transición política. Una postura similar han expresado parlamentarios del Frente Amplio, quienes aseguran que la norma busca fortalecer la probidad y el respeto a criterios objetivos en la gestión del Estado.