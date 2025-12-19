¿Por qué el clásico juego de Fantasilandia Xtreme Fall apareció en el Mallplaza Oeste? Esto respondieron los dueños

Se acercan las fiestas de fin de año, y las personas se vuelcan a las tiendas y centros comerciales, ya sea para adquirir regalos pensando en Navidad, o comprar alimentos para una especial cena.

Sin embargo, en los últimos días los vecinos de Cerrillos y visitantes del Mallplaza Oeste quedaron sorprendidos luego de que al interior del recinto se viera el clásico juego de Fantasilandia, Xtreme Fall.

En ese sentido, Daniela Mayorga, gerenta comercial de Happyland, confirmó en conversación con LUN que la estructura de 35 metros de altura comenzará a operar, junto a otras once atracciones, en el recinto cerrillano.

Esto porque gracias una alianza entre Mallplaza y Happyland Park, se instalará un nuevo parque de entretención de 1.500 m2 en el centro comercial, el cual estará ubicado en la explanada con laguna y anfiteatro a la que se accede por Américo Vespucio.

Además, explicó que el juego fue trasladado desde Fantasilandia, parque que pertenece a Diversur, grupo empresarial al que también es parte Happyland.

“Tardamos tres meses en trasladar las piezas de los juegos, las que luego en el lugar armamos cada atracción. Esto se hizo de noche para no interferir con los visitantes del mall. Todos son juegos de adrenalina controlada, muy seguros y el 80% del mix son experiencias nuevas”, señaló Mayorga.

Y es que además del Xtreme Fall, el nuevo parque tendrá un juego de origen italiano inédito en Chile: Sky Chaser (genera experiencia de vuelo libre). También estará el Happy Swing (columpio para niños más chicos); Samba Balloon (globo que gira); el carrusel de caballitos; un tren familiar que recorre el parque; el Jumping Star (juego de caída libre); Captain Hook (barco que simula el movimiento en altamar; las tacitas y el Clown Arrround (niños dan vueltas con un payaso).

En tanto, Alejandro Camponovo, gerente comercial de Mallplaza Chile, aseveró que este será “el primer parque de entretención de gran escala dentro de un centro comercial en Chile”.

“Lo hacemos de la mano de operadores expertos como Happyland, que vieron en Mallplaza Oeste el lugar ideal para llevar una experiencia de estas características, con estacionamientos, gastronomía y un entorno seguro”, afirmó.

Finalmente, Camponovo indicó que este “es un proyecto inédito en Chile y en el Cono Sur, y nos permite dar un paso concreto hacia los centros urbanos del futuro, sumando nuevos usos y una propuesta de entretención única para las familias”.