Caso Franco Vargas: Cuatro exconscriptos quedan en prisión preventiva por apremios ilegítimos en Arica

La magistrada calificó los hechos como una “frecuencia de omisiones” y cuestionó los denominados “aporreos” realizados en la instrucción.

Nelson Quiroz

Nayadet Oyarzún

El Juzgado de Garantía de Arica decretó prisión preventiva para cuatro de los cinco exintegrantes del Ejército formalizados por el delito de apremios ilegítimos en el marco del caso conscriptos, investigación que indaga graves vulneraciones a derechos humanos ocurridas durante el servicio militar.

La medida cautelar más gravosa fue aplicada al exteniente Villanueva, al exteniente Claudio Guajardo, al exsubteniente Bastián Troncoso y al excabo enfermero militar de combate Manuel Zambrano, quienes permanecerán privados de libertad mientras se desarrolla la investigación. En tanto, el excapitán Michael Fritz quedó sujeto a arresto domiciliario total.

Durante la audiencia, la magistrada revisó en detalle los hechos atribuidos a cada imputado y sostuvo que la muerte del conscripto Franco Vargas se produjo a raíz de una miocarditis viral por isquemia. No obstante, calificó lo ocurrido como una “frecuencia de omisiones”, apuntando a responsabilidades por falta de acción y control.

Respecto de los conscriptos Bayron Alarcón, Lucas Gamboa y Ariel Hindo, víctimas de lesiones graves y gravísimas, el tribunal subrayó la marcada diferencia jerárquica entre los afectados y los imputados. Además, cuestionó los llamados “aporreos” realizados durante la instrucción militar, señalando que estas prácticas no están reguladas por normativa alguna.

La jueza también enfatizó las consecuencias físicas y psicológicas que aún enfrentan las víctimas, entre ellas fallas multiorgánicas, amputaciones y trastornos de salud mental. En ese contexto, destacó especialmente la conducta del ex teniente Villanueva, quien quedó además con la medida cautelar de arraigo nacional.

