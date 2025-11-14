“De verdad, no puede volver a repetirse”: Andrés Caniulef confirma violento episodio de Pablo Herrera

Una fuerte controversia remeció esta semana a la señal Tevex, luego de que los integrantes del programa No Es lo Mismo abordaran en vivo el inesperado ingreso de Pablo Herrera a las instalaciones del canal, hecho que —según relataron— incluyó gritos, insultos y amenazas contra Andrés Caniulef.

Durante la emisión de este jueves, el periodista de espectáculos y los panelistas entregaron un relato detallado de la situación. De acuerdo a lo que narraron, el cantautor habría llegado buscándolo directamente para encararlo. Fue Maxi Fuentes quien graficó el nivel de tensión: “Aquí vinieron a ofrecer cornete”.

Luego, Andrés Caniulef contó que el músico “no llegó hasta el estudio, él pasó a la oficina del productor ejecutivo vociferando palabras soeces en mi contra, acusándome a mí de maltrato. Es una persona que nada tiene que ver con este canal, una persona que nada tiene que hacer en este canal, que debería estar preocupado de su campaña”.

“Efectivamente, llega acá, muy furioso, a hablar con el director, a hablar con el productor ejecutivo. Para mí es una situación muy incómoda, exigiendo explicaciones de por qué Karoll recibía un trato así y se le menospreciaba dentro del programa”, añadió.

El animador también expresó lo desconcertante que fue enfrentarse a un episodio de este tipo. “Para mí es una situación muy incómoda, pero a la vez es extrañísima. Verme envuelto en una situación como esta, donde alguien me está amenazando con golpearme, que es una persona que yo ni siquiera conozco, que lo he visto una vez en la vida, que, insisto, nada tiene que hacer acá”.

“Que funciona, ni siquiera como apoderado, como entrenador de boxeo, viniendo a cobrar venganza. ¿Por qué? Es algo que todavía no entiendo. Yo no sé en qué momento... Nunca hubo relación, pero en qué momento ella se cruzó conmigo (...) De verdad, no puede volver a repetirse, lo que se vivió aquí es algo que de verdad no tiene ninguna justificación”, complementó.

Caniulef también fue categórico respecto del trato hacia la expanelista: “Karoll Román jamás fue maltratada, jamás fue ninguneada y tampoco se le hizo bullying en ningún sentido. Ella nunca supo jugar a la tele, ella nunca supo hacer televisión y quien debería recibir instrucciones es ella y ojalá no de su pareja”.

Los integrantes del espacio explicaron que el conflicto estalló luego de una reunión particularmente compleja con la gerencia del canal, en la que se definió la salida de Karol Román del programa. Ese encuentro fue descrito por Maxi Fuentes: “Karoll estaba sentada, victimizándose, diciendo que todos estábamos contra ella, porque la atacábamos”.

“Yo le dije en su cara que ella no servía, que no entendía el juego televisivo y que no sabía de farándula. También se lo dijo Andrés (Caniulef), también se lo dijo Felipe Coronado, que es el productor ejecutivo y el director, Alex”, añadió.

Finalmente, el panelista aseguró que no hubo hostigamiento contra ella. “Ella todo lo personalizaba lo que hablábamos acá (...) Ella se lo tomaba a título personal. Nunca fue atacada”.