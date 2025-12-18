Una fuerte denuncia remeció el mundo del espectáculo chileno luego de que Hugo Zachary, conocido como Rogelio Rojas, acusara públicamente al imitador Felipe Parra de copiar una rutina.

“Felipe Parra me copió una rutina que llevo trabajando más de cinco años y no fue un error. Para mi sorpresa, hace algunos meses me escribió Felipe Parra para felicitarme por lo que hacía con el Pollo Fuentes en la versión urbana. Me pidió una colaboración, cosa que nunca se concretó”, señaló el productor musical en un video en Instagram.

Luego, el exintegrante de Rojo agregó: “Hace algunos días en Coliseo Romano, programa emitido por Mega, Felipe Parra tuvo la desfachatez de hacer la misma rutina que yo hago hace años y lo que es más grave... El mismo remate, el mismo chiste que yo hago en casi todas las canciones”.

Como prueba, mostró un extracto del show donde Felipe Parra decía: “Todos conocen al Pollo Fuentes, ¿no? Pollo Fuentes, yo dije lo voy a intentar sacar, pero quizás para no perder a un público que ya tengo más juvenil, voy a mezclarlos”, antes de cantar con la voz de José Alfredo en versión reggaetonera.

Tras ello, el productor musical explicó que “esta parodia del Pollo Fuentes, versión urbana, la hice hace algunos años atrás cuando era libretista en un programa del Huevo Fuenzalida. Y de ahí saltó a TikTok e Instagram con millones de visualizaciones. Tiene estructura, remates y frases propias”.

Finalmente, Rogelio Rojas lanzó un mensaje directo al comediante: “Te voy a decir algo mirando la cámara: tú conocías esta rutina. Yo te puse límites y tú igualmente la replicaste en un canal a nivel nacional. Eso no es inspiración. Eso se llama ser cara de raja, ¿por qué? Porque te aprovechaste, sacaste beneficio de un trabajo creativo que no es el tuyo“.

“Por esta razón me estoy asesorando legalmente, porque no estoy al frente de una coincidencia de inspiración, sino más bien una copia burda, una copia evidente... Y bueno, finalmente, cada cual sabe con qué ética trabaja en este oficio”, cerró.