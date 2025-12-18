Actualizan el estado de salud de Lucas Lama, pareja de Coté López, tras sufrir peligroso accidente en motocicleta

Luego de la preocupación generada por un mensaje de Coté López en redes sociales, finalmente fue Lucas Lama quien aclaró su estado de salud tras el grave accidente en motocicleta ocurrido el pasado fin de semana.

La modelo e influencer había escrito: “Mi gente hermosa, no he publicado porque Lucas tuvo un accidente en moto el sábado a mediodía. Entonces en la clínica, operaciones y todo mal, así que acompañándolo”, publicación que posteriormente eliminó.

Durante horas no hubo más información, pero eso cambió cuando el administrador de empresas decidió compartir una actualización a través de sus historias. “Buenos días a todos los que me preguntan qué me pasó. Tuve un accidente grave con varios cortes profundos. Estaré por lo menos un mes fuera de todo. Intenten no llamarme, que no ando con ánimo, cualquier cosa me escriben”, escribió.

“Lo que les quería pedir, era si me podían recomendarme series, cursos o cosas para entretenerme y lograr pasar esto lo más rápido posible. Se los agradecería mucho”, añadió.

Más tarde, el joven de 28 años publicó una fotografía mostrando sus lesiones y agregó un mensaje directo: “Para la gente que habla tonteras, así fue como quedé, que yo no sea llorón y haga todo lo posible por recuperarme rápido, es otra cosa, pero andamos full positivo. Pronta recuperación, saludos. No somos iguales”.

Ampliar