La tendencia de entrenadores chilenos que se toma la Primera B y que contrasta con Primera División

Con la oficialización de Héctor Almandoz en la banca de Deportes Copiapó, la Primera B ya cuenta con todos sus clubes con entrenador confirmado para la temporada 2026.

Con los 16 equipos y sus respectivos cuerpos técnicos ya conformados, se puede apreciar una tendencia al alza con respecto a los resultados del fútbol chileno en 2025: los entrenadores nacionales comienzan a ganar terreno.

En 2026, en la Liga de Ascenso habrá 14 entrenadores chilenos en las bancas y solo dos serán extranjeros: Héctor Almandoz en Deportes Copiapó y Francisco Palladino en Santiago Wanderers.

Al parecer, los buenos resultados de Esteban González, Cristian Muñoz y Jaime Vera, quienes ganaron las tres ligas profesionales organizadas por la ANFP, han motivado a las dirigencias a apostar por técnicos que conozcan el medio, al menos en la Primera B.

Esto contrasta con la realidad de la Primera División, donde el panorama es distinto: actualmente los entrenadores extranjeros son mayoría, con ocho bancas, frente a solo seis técnicos nacionales, a la espera de lo que ocurra con Deportes La Serena y Universidad de Chile, donde también se proyecta la llegada de entrenadores foráneos.