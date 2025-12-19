;

La tendencia de entrenadores chilenos que se toma la Primera B y que contrasta con Primera División

En la temporada 2026 de la Liga de Ascenso, los técnicos nacionales serán amplia mayoría por sobre los extranjeros.

Javier Catalán

Con la oficialización de Héctor Almandoz en la banca de Deportes Copiapó, la Primera B ya cuenta con todos sus clubes con entrenador confirmado para la temporada 2026.

Con los 16 equipos y sus respectivos cuerpos técnicos ya conformados, se puede apreciar una tendencia al alza con respecto a los resultados del fútbol chileno en 2025: los entrenadores nacionales comienzan a ganar terreno.

En 2026, en la Liga de Ascenso habrá 14 entrenadores chilenos en las bancas y solo dos serán extranjeros: Héctor Almandoz en Deportes Copiapó y Francisco Palladino en Santiago Wanderers.

Al parecer, los buenos resultados de Esteban González, Cristian Muñoz y Jaime Vera, quienes ganaron las tres ligas profesionales organizadas por la ANFP, han motivado a las dirigencias a apostar por técnicos que conozcan el medio, al menos en la Primera B.

Esto contrasta con la realidad de la Primera División, donde el panorama es distinto: actualmente los entrenadores extranjeros son mayoría, con ocho bancas, frente a solo seis técnicos nacionales, a la espera de lo que ocurra con Deportes La Serena y Universidad de Chile, donde también se proyecta la llegada de entrenadores foráneos.

