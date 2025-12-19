Colo Colo define el futuro de Brayan Cortés para 2026: anuncio inminente

La reunión de directores de Blanco y Negro realizada este viernes dejó varias aristas abiertas para el plantel albo, aunque con el paso de las horas estas fueron aclarándose.

Uno de los temas que más preocupaba en el Estadio Monumental era la portería, con Brayan Cortés como principal duda en el “Cacique”. Sin embargo, finalmente su futuro ya está definido.

Según información de ADN Deportes, el portero de 30 años no seguirá en Colo Colo y partirá a Puebla de México a préstamo, con opción de compra.

Las negociaciones entre Blanco y Negro y el club azteca están avanzadas y solo faltarían las firmas para que el formado en Deportes Iquique sume su segunda experiencia en el extranjero.

Con esta decisión tomada, la gerencia deportiva de los albos se verá obligada a buscar otro guardameta en el mercado, y ya hay varios nombres en la órbita, como el de Jaime Vargas, actual arquero de Deportes Recoleta.