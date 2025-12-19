“Está cerca del acuerdo”: agente apunta a una inminente llegada de Renato Paiva a la banca de la U / Image Photo Agency

La U de Chile tiene estancadas las negociaciones para posibles refuerzos ante la situación que tiene a su entrenador aún, Gustavo Álvarez, sin renunciar a su cargo.

Dicha situación ha complicado las gestiones, ya avanzadas, para sumar al volante paraguayo Lucas Romero.

En conversación con Rock and Pop Paraguay, el agente del futbolista del Recoleta FC, Regis Marques, reconoció lo complejo de la situación.

“Tenemos la propuesta, nos llegó una propuesta importante de la U. Es un país que a mí me gusta porque paga al día, es un club muy serio, pero cuando estábamos negociando su director técnico renunció”, planteó el empresario brasileño, quien inesperadamente apuntó a su mayor incidencia en el futuro de la U de Chile.

“Yo ahí aproveché de hablar de un director técnico que conozco, que es amigo, y empezaron a negociar conjuntamente”, aseguró, apuntando indirectamente al nombre del portugués Renato Paiva, por el cual aseguró hay avances para que asuma la banca azul.

“Está cerca del acuerdo, pero mientras Álvarez no renuncie, la U de Chile no quiere contratar un jugador sin tener al DT, lo que me parece correcto políticamente. Hay que esperar”, cerró Regis Marques, revelando las gestiones que podrían llevar a un “amigo” suyo y a su representado, Lucas Romero, sumarse al elenco universitario laico.