;

“Está cerca del acuerdo”: agente apunta a una inminente llegada de Renato Paiva a la banca de la U

Regis Marques reconoció también que los azules esperan zanjar a su nuevo DT para incorporar a Lucas Romero.

Carlos Madariaga

“Está cerca del acuerdo”: agente apunta a una inminente llegada de Renato Paiva a la banca de la U

“Está cerca del acuerdo”: agente apunta a una inminente llegada de Renato Paiva a la banca de la U / Image Photo Agency

La U de Chile tiene estancadas las negociaciones para posibles refuerzos ante la situación que tiene a su entrenador aún, Gustavo Álvarez, sin renunciar a su cargo.

Dicha situación ha complicado las gestiones, ya avanzadas, para sumar al volante paraguayo Lucas Romero.

Revisa también:

ADN

En conversación con Rock and Pop Paraguay, el agente del futbolista del Recoleta FC, Regis Marques, reconoció lo complejo de la situación.

“Tenemos la propuesta, nos llegó una propuesta importante de la U. Es un país que a mí me gusta porque paga al día, es un club muy serio, pero cuando estábamos negociando su director técnico renunció”, planteó el empresario brasileño, quien inesperadamente apuntó a su mayor incidencia en el futuro de la U de Chile.

“Yo ahí aproveché de hablar de un director técnico que conozco, que es amigo, y empezaron a negociar conjuntamente”, aseguró, apuntando indirectamente al nombre del portugués Renato Paiva, por el cual aseguró hay avances para que asuma la banca azul.

“Está cerca del acuerdo, pero mientras Álvarez no renuncie, la U de Chile no quiere contratar un jugador sin tener al DT, lo que me parece correcto políticamente. Hay que esperar”, cerró Regis Marques, revelando las gestiones que podrían llevar a un “amigo” suyo y a su representado, Lucas Romero, sumarse al elenco universitario laico.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad