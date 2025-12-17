;

Colo Colo tiene abrochado a su primer refuerzo para 2026: anuncio inminente en Macul

Según información de ADN Deportes, Matías Fernández tiene un acuerdo total para unirse al plantel de los albos y su fichaje se cerrará en la reunión de directores de este viernes.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Getty Images

Getty Images / Agencia Press South

La decisión de no renovar los contratos de Mauricio Isla y Óscar Opazo dejó un forado en la banda derecha de Colo Colo, pero que, al parecer, no tardará en ser reparado.

Esto, porque según información de ADN Deportes, los albos tienen cerrado el fichaje de Matías Fernández Cordero, quien llegaría desde Independiente del Valle como jugador libre, tras finalizar su vínculo contractual.

El acuerdo entre ambas partes está finiquitado y solo restaría esperar la reunión de directores de Blanco y Negro de este viernes, donde se terminaría de aprobar su llegada al Estadio Monumental.

El formado en Santiago Wanderers volvería al país luego de más de tres años en el fútbol ecuatoriano, donde encontró el mejor nivel de su carrera, siendo titular durante toda su estancia y levantando la Copa Sudamericana en 2022.

Además, este no sería el único lateral derecho que estaría buscando Colo Colo, ya que la opción de Francisco Salinas sigue vigente, aunque estas negociaciones podrían tardar, debido a que se debe llegar a un acuerdo con Coquimbo Unido y Unión San Felipe.

