;

Presidenta de RN cuestiona a ministro Poduje: ”No son las formas para actuar en política ni en la vida en general"

Andrea Balladares acusó que el estilo del ministro de Vivienda está generando polémicas que afectan al Gobierno.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Nuevas tensiones se abrieron en el oficialismo luego de que figuras de Renovación Nacional cuestionaran públicamente el desempeño del ministro de Vivienda, Iván Poduje, apuntando especialmente a su estilo y forma de relacionarse en la arena política.

La presidenta del partido, Andrea Balladares, fue una de las voces más críticas, al señalar en Tele13 Radio que “las formas no son las correctas” y que su comportamiento ha terminado generando dificultades para el propio Ejecutivo.

“Lo enreda a él en su gestión, lo que creo que es muy malo. El ministro Poduje tiene una responsabilidad muy importante en algo muy sensible como es la vivienda para las familias en Chile", expuso. “Estas no son las formas para actuar en política ni en la vida, en general“, sumó.

Revisa también

ADN

Los cuestionamientos se suman a críticas previas dentro del partido, donde también han intervenido figuras como Paulina Núñez y María José Gatica. Mientras la primera objetó el tono utilizado por el ministro en intercambios con otros personeros políticos, la segunda planteó la necesidad de un mayor orden interno en el Gobierno, subrayando que los ministros deben actuar coordinadamente.

ADN

Agencia UNO

Balladares advirtió que las controversias protagonizadas por Poduje, incluyendo episodios de confrontación con vecinos, entorpecen la labor gubernamental e incluso podrían ralentizar avances en políticas públicas. “Terminamos hablando más de lo que dice que de lo que se está haciendo”, afirmó, insistiendo en que el ministro debe ajustar su forma de actuar tanto en política como en el trato cotidiano.

En contraste, la timonel de RN valoró el rol de Claudio Alvarado y José García, destacando su experiencia política y su aporte al funcionamiento del comité político, en un escenario marcado por crecientes roces al interior del gabinete.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad