Presidenta de RN cuestiona a ministro Poduje: ”No son las formas para actuar en política ni en la vida en general"

Nuevas tensiones se abrieron en el oficialismo luego de que figuras de Renovación Nacional cuestionaran públicamente el desempeño del ministro de Vivienda, Iván Poduje, apuntando especialmente a su estilo y forma de relacionarse en la arena política.

La presidenta del partido, Andrea Balladares, fue una de las voces más críticas, al señalar en Tele13 Radio que “las formas no son las correctas” y que su comportamiento ha terminado generando dificultades para el propio Ejecutivo.

“Lo enreda a él en su gestión, lo que creo que es muy malo. El ministro Poduje tiene una responsabilidad muy importante en algo muy sensible como es la vivienda para las familias en Chile", expuso. “Estas no son las formas para actuar en política ni en la vida, en general“, sumó.

Los cuestionamientos se suman a críticas previas dentro del partido, donde también han intervenido figuras como Paulina Núñez y María José Gatica. Mientras la primera objetó el tono utilizado por el ministro en intercambios con otros personeros políticos, la segunda planteó la necesidad de un mayor orden interno en el Gobierno, subrayando que los ministros deben actuar coordinadamente.

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Balladares advirtió que las controversias protagonizadas por Poduje, incluyendo episodios de confrontación con vecinos, entorpecen la labor gubernamental e incluso podrían ralentizar avances en políticas públicas. “Terminamos hablando más de lo que dice que de lo que se está haciendo”, afirmó, insistiendo en que el ministro debe ajustar su forma de actuar tanto en política como en el trato cotidiano.

En contraste, la timonel de RN valoró el rol de Claudio Alvarado y José García, destacando su experiencia política y su aporte al funcionamiento del comité político, en un escenario marcado por crecientes roces al interior del gabinete.