¿Dónde pasar el Año Nuevo en Chile? Estos son los destinos más buscados: Viña y Valparaíso ya no lideran el ranking

Conoce el precio de arriendo y los detalles para pasar los festejos y recibir el 2026.

José Campillay

Ya queda poco más de una semana para despedir el 2025, por lo que estamos en instancias claves y contrarreloj para los preparativos de las fiestas de Año Nuevo.

Entre un gran abanico de posibilidades para celebrar, desde Yapo dieron a conocer algunas opciones interesantes a partir de los destinos más buscados en Chile para pasar los festejos y recibir el 2026.

La Serena encabeza la lista; Coquimbo, Algarrobo y El Tabo completan el cuarteto de lugares con mayor demanda, en un contexto donde la proximidad a playas y puntos de celebración define las elecciones a pocas semanas de las fiestas.

Los datos, recopilados entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, revelan una fuerte concentración en zonas costeras y turísticas, especialmente del norte y litoral central.

Al hablar de precios, se detalla que La Serena ofrece arriendos diarios entre $38.000 y $120.000, mientras Coquimbo va de $35.000 a $110.000. Algarrobo oscila entre $40.000 y $115.000, y El Tabo presenta opciones más accesibles, de $30.000 a $90.000.

La variación de precios responde a factores como distancia del mar (o del centro de interés) y el equipamiento que ofrece cada inmueble, entre otras cosas.

Javier Pacheco, gerente Comercial de Real Estate de Yapo.cl, detalla que “en este período, observamos que la cercanía a la playa y a los puntos de celebración se vuelve clave”.

“Las personas priorizan alojamientos que les permitan moverse a pie, evitar traslados largos y aprovechar al máximo el tiempo de descanso”, precisó.

Además, comodidades básicas como Wi-Fi, televisión por cable, terrazas y parrillas se han convertido en expectativas estándar, haciendo que “la decisión final pasa más por la ubicación y la funcionalidad del inmueble”.

Viña del Mar y Valparaíso se encuentran más abajo en el listado del sitio, algo que no deja de ser llamativo si se tiene en cuenta como ciudades clásicas de la festividad. Otros destinos destacados son: El Quisco, Pucón, Villarrica y Valdivia.

Estudio Yapo

Tu contenido empezará después de la publicidad