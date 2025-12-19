;

VIDEO. Así fue el histórico gol de Colo Colo al Santos de Pelé que nunca tuvo imagen y que ahora puedes ver

Los albos están impulsando el proyecto “Goles Eternos”, que recrea anotaciones del “Cacique” que no fueron grabadas en video, a través de relatos de hinchas e inteligencia artificial.

Javier Catalán

Captura: @ColoColo

Captura: @ColoColo

En los 100 años de vida que tiene Colo Colo, existen innumerables goles que han hecho vibrar a los hinchas. Pero también, en sus primeros pasos en la historia, hubo tantos que marcaron época y que solo quienes estuvieron presentes en ese momento pueden recordarlos, algo que cambiará dentro de poco.

Esto porque, desde Colo Colo, en conjunto con MGC Global Group, están impulsando la campaña “Goles Eternos”, que busca recrear anotaciones sin registro audiovisual a través de la inteligencia artificial generativa.

Para conseguir estos videos, se pusieron en contacto con hinchas del “Cacique” que hayan vivido estas conquistas en el estadio, para que puedan relatarlas y así entregar a la IA una base para su creación.

Revisa también:

ADN

El primer gol que fue traído a la vida corresponde a un Colo Colo versus Audax Italiano, disputado en el Estadio Nacional en 1951, y fue convertido por Manuel Muñoz, de cabeza, tras un centro del extremo derecho Juan Aranda. El encargado de relatar la anotación fue Claudio Pizarro, hincha albo de 81 años, quien fue contactado para revivir una imagen histórica que, tras 74 años, solo había vivido en su memoria.

El segundo tanto en ser publicado fue el histórico gol de Jorge Toro al Santos de Pelé, también en el recinto de Ñuñoa, donde el encargado de relatar la acción fue Julio Salviat.

“‘Goles Eternos’ nace de una idea simple pero poderosa: hay una parte fundamental de la historia de Colo Colo que nunca quedó registrada, pero que sigue viva en la memoria de sus hinchas. Esta campaña busca rescatar esos momentos y devolverlos al presente, porque mientras esos goles se recuerden, la memoria de los hinchas sigue viva”, destacó Alberto Fernández, director general creativo de MGC.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad