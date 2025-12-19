En los 100 años de vida que tiene Colo Colo, existen innumerables goles que han hecho vibrar a los hinchas. Pero también, en sus primeros pasos en la historia, hubo tantos que marcaron época y que solo quienes estuvieron presentes en ese momento pueden recordarlos, algo que cambiará dentro de poco.

Esto porque, desde Colo Colo, en conjunto con MGC Global Group, están impulsando la campaña “Goles Eternos”, que busca recrear anotaciones sin registro audiovisual a través de la inteligencia artificial generativa.

Para conseguir estos videos, se pusieron en contacto con hinchas del “Cacique” que hayan vivido estas conquistas en el estadio, para que puedan relatarlas y así entregar a la IA una base para su creación.

El primer gol que fue traído a la vida corresponde a un Colo Colo versus Audax Italiano, disputado en el Estadio Nacional en 1951, y fue convertido por Manuel Muñoz, de cabeza, tras un centro del extremo derecho Juan Aranda. El encargado de relatar la anotación fue Claudio Pizarro, hincha albo de 81 años, quien fue contactado para revivir una imagen histórica que, tras 74 años, solo había vivido en su memoria.

El segundo tanto en ser publicado fue el histórico gol de Jorge Toro al Santos de Pelé, también en el recinto de Ñuñoa, donde el encargado de relatar la acción fue Julio Salviat.

“‘Goles Eternos’ nace de una idea simple pero poderosa: hay una parte fundamental de la historia de Colo Colo que nunca quedó registrada, pero que sigue viva en la memoria de sus hinchas. Esta campaña busca rescatar esos momentos y devolverlos al presente, porque mientras esos goles se recuerden, la memoria de los hinchas sigue viva”, destacó Alberto Fernández, director general creativo de MGC.