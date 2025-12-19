“Volví a reír”: Jadue se sincera sobre su vida en Miami y duda de una sanción en su contra por el FIFA Gate

Sergio Jadue, actualmente en Miami, donde sigue esperando su sentencia por su participación en los casos de corrupción en la FIFA, abordó su presente en Estados Unidos y aseguró que no volverá al mundo del fútbol.

“Pasé por muchas situaciones complejas a nivel personal y a nivel familiar en Estados Unidos. Algunas fueron muy públicas, lamentablemente. Pero ahora estoy en otra etapa de mi vida”, señaló Jadue en conversación con Europa Beat.

“No volvería al fútbol porque estoy bien, feliz y tranquilo. Volví a reír, volví a ser yo. Formé un nuevo hogar y tengo una linda familia”, agregó el expresidente de la ANFP.

Además, el empresario calerano puso en duda que la FIFA lo haya castigado por participar en casos de corrupción. “Por lo que he leído en algunos medios, la FIFA me sancionó de por vida, pero oficialmente nunca me ha llegado ninguna notificación”, afirmó.

“Hay gente que ha apelado y ha recurrido al TAS para que les rebajen sus sanciones. Sin embargo, como a mí no me han notificado nada, no puedo recurrir a ningún tipo de tribunal”, añadió el otrora mandamás del fútbol chileno.

Por último, Sergio Jadue se mostró arrepentido de algunos actos, sin detallarlos. “¿Cambiaría cosas de mi pasado? Por supuesto. ¿Estoy arrepentido de mucas cosas? Por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no las volvería a hacer", concluyó.