Cristian Palacios deja Everton y tiene nuevo equipo en el fútbol chileno: sorpresa en el mercado

Cristian Palacios tuvo una discreta campaña con la camiseta de Everton de Viña del Mar. El delantero uruguayo peleó el descenso con los “Ruleteros” hasta la última fecha del Campeonato Nacional 2025 y, en sintonía con el rendimiento del equipo, estuvo lejos de exhibir su mejor nivel.

En total, el “Chorri” disputó 22 partidos, con un balance de tres goles y una asistencia. De cara a la próxima temporada, el ex Universidad de Chile intentará reencontrarse con su mejor versión y, para eso, ya tiene acordada su llegada a otro club del fútbol chileno.

Según información de ADN Deportes, Palacios se convertirá en nuevo refuerzo de Universidad de Concepción, elenco que viene de consagrarse campeón de la Primera B y volverá disputar la categoría de honor después de cinco años de ausencia.

Con su arribo al “Campanil”, el atacante de 35 años vestirá la cuarta camiseta de su carrera en Chile, luego de sus pasos por Unión Española, la U y el mencionado Everton de Viña del Mar.

En el extranjero, Cristian Palacios ha defendido los colores de Peñarol (Uruguay), Olmedo (Ecuador), Temperley (Argentina), Puebla (México) y Sporting Cristal (Perú), entre otros clubes.