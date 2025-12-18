Confirman muerte de voluntario de Bomberos tras derrumbe en un incendio en Santiago

Al menos 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago se encuentran trabajando en un incendio estructural declarado como tercera alarma en la intersección de Avenida España con Domeyko, en la comuna de Santiago. La emergencia, que se encuentra en pleno desarrollo, ha requerido un amplio despliegue de personal voluntario para combatir las llamas en el sector.

La situación más crítica de la jornada se generó cuando se produjo un derrumbe al interior del inmueble afectado por el siniestro. Según información preliminar manejada en el lugar, la estructura correspondería aparentemente a un cité, lo que habría complicado las labores de los equipos de emergencia al momento del colapso estructural.

Producto de este derrumbe, al menos tres bomberos quedaron atrapados entre los escombros. Uno de los voluntarios fue rescatado en estado sumamente grave y tuvo que ser trasladado de urgencia, confirmándose momentos más tarde su fallecimiento en acto de servicio mientras combatía la emergencia.

Hasta el momento, no existen mayores antecedentes oficiales por parte de las autoridades, dado que el incendio sigue siendo combatido activamente por los equipos de emergencia presentes en el lugar. La alarma se mantiene vigente y el trabajo de las compañías continúa para controlar la propagación del fuego tras el fatal accidente.