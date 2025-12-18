;

VIDEO. “El mejor país de Latinoamérica”: influencer extranjera entrega cinco razones de por qué Chile es líder en la región

La creadora de contenido turístico destacó una lista de aspectos que, para ella, diferencian al país en la región.

Martín Neut

Una influencer extranjera de turismo se volvió viral en redes sociales tras publicar un video titulado “Por qué Chile es el mejor país de Latinoamérica”, donde enumera diversos aspectos que, a su juicio, posicionan al país por sobre otros de la región.

Se trata de Josa (@josatravel), creadora de contenido enfocada en viajes por el continente, que cuenta con más de 35 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En el registro, la joven destacó la cultura antisísmica, señalando que “las estructuras son con materiales resistentes y flexibles”, además del transporte público, que describió como uno de los más desarrollados de la región por su red de Metro, buses eléctricos y trenes automáticos.

También valoró los avances en protección animal, afirmando que “son reconocidos como seres sintientes y el maltrato es delito”, junto con la digitalización del Estado, mencionando la Clave Única como “una identidad digital que permite acceder a más de mil servicios sin ir presencialmente”.

Finalmente, Josa resaltó las transferencias bancarias instantáneas, asegurando que en Chile “el dinero se refleja de inmediato, a diferencia de otros países donde puede tardar días”.

