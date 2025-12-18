;

Anuncian lluvias para el primer fin de semana del verano: revisa las regiones afectadas

Según el pronóstico, el sábado 20 de diciembre será la jornada más intensa.

Javiera Rivera

Anuncian lluvias para el primer fin de semana del verano: revisa las regiones afectadas

Anuncian lluvias para el primer fin de semana del verano: revisa las regiones afectadas / Diego Martin

El verano comenzará con un escenario invernal en gran parte del país.

Según el pronóstico de Meteored, el primer fin de semana de la nueva estación estará marcado por lluvias, nubosidad y viento en varias regiones de Chile.

Este viernes 19 de diciembre las precipitaciones iniciarán en la Región de Magallanes, extendiéndose hacia Aysén y Los Lagos.

Ese día también se esperan chubascos en sectores cordilleranos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, con posible actividad eléctrica.

El sábado 20 de diciembre será la jornada más intensa. Los expertos advierten lluvias abundantes entre el Biobío y el norte de Aysén, reforzadas por un río atmosférico de categoría 1.

Mientras que para el domingo 21 de diciembre, el pronóstico indica precipitaciones débiles y dispersas desde el Maule hasta la Patagonia, además de viento fuerte en el extremo sur.

Además se esperan rachas que podrían alcanzar 90 a 100 km/h en Aysén y Magallanes. En tanto, en la zona central y Coquimbo solo se esperan lluvias en áreas cordilleranas.

