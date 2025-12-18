Viuda vende isla completa en Chiloé: terreno de 32 hectáreas y este es su precio

Una isla privada de 32 hectáreas ubicada en el archipiélago de Chiloé fue puesta a la venta por 47.000 UF, cifra que supera los US$2 millones.

La propiedad, llamada Imelep, pertenece a una viuda chilota de cerca de 90 años, quien, con apoyo de sus hijos, decidió vender el terreno tras décadas en manos de la familia.

Según lo publicado por LUN, Enrique Gutiérrez, cofundador y CEO de Chilefields Company, señaló que la isla fue utilizada durante años para la crianza de ganado, una práctica habitual en tiempos en que la vida insular.

También confirmó que actualmente el terreno no está pensado para parcelaciones ni desarrollos masivos: “Es un proyecto residencial unifamiliar, orientado a una familia que busque privacidad y tranquilidad”, precisó Gutiérrez.

Características de la Isla de Chiloé

La isla se ubica a unos 30 kilómetros de Castro y cuenta con playa, además de una topografía que se eleva entre 100 y 115 metros sobre el nivel del mar, lo que permitiría construir viviendas en sectores medios o altos.

Dispone de cursos de agua y vertientes, y la energía podría resolverse mediante paneles solares y baterías, mientras que la conectividad se puede asegurar con internet satelital.

El acceso es principalmente marítimo. Desde Castro se puede llegar a Chonchi, luego a Lemuy y al embarcadero de Puqueldón, para finalmente arribar en lancha a la isla. También existe una ruta alternativa desde Dalcahue, pasando por Chequián.