Uber y Asociación Nacional de Taxis de Chile firman alianza para facilitar integración de taxistas en la app

Durante esta jornada, la aplicación de transporte Uber y la Asociación Nacional de Taxis de Chile (ASONATACH) firmaron un acuerdo que busca facilitar la integración de sus asociados a la aplicación.

El acuerdo tiene como objetivo reforzar la cooperación entre ambas partes y diseñar un plan de trabajo para que los taxistas, representados por ASONATACH, puedan acceder a nuevas oportunidades de ingreso a través de la app. ​

El convenio abarca a las más de 25 asociaciones que conforman la ASONATACH, que representan a más de 2.000 conductores de taxis en 13 regiones del país.

Federico Prada, gerente general de Uber en Chile, señaló que “este acuerdo refleja nuestro compromiso de seguir avanzando en la integración de los taxistas en la app”.

“Sabemos que la tecnología puede ser una aliada del transporte tradicional, facilitando el acceso a herramientas de seguridad, a una nueva base de usuarios y a más oportunidades de ingresos. Valoramos la disposición de ASONATACH para avanzar en este camino de colaboración y diálogo, pensando en una movilidad más integrada para las personas en Chile”, complementó.

Por su parte, el presidente de ASONATACH, Juan Carlos Muñoz, destacó que “este acuerdo representa una oportunidad concreta para que los taxistas se integren a la aplicación de Uber y puedan acceder a más carreras, a una nueva base de usuarios y a las herramientas tecnológicas que ofrece la plataforma".

“Creemos que esta integración permitirá fortalecer el trabajo de los taxistas y ampliar las opciones de movilidad para las personas”, aseveró.

Este acuerdo se suma a los que Uber ya ha firmado con otras agrupaciones de taxistas durante 2025: el primero de ellos fue con la Asociación Gremial de Taxistas del Biobío y hace algunas semanas, con la Federación Regional de Taxistas, Taxis y Colectivos de Iquique (Feretac).