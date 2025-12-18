“Me parece que Eduardo Vargas está en el momento propicio para volver y retirarse como corresponde en la U”

Pese a que la Universidad de Chile sigue sin poder moverse en el mercado de fichajes, sí hay un nombre que todos los hinchas azules ansían ver en el CDA: el de Eduardo Vargas, quien se encuentra como jugador libre tras su paso por Audax Italiano.

Este jueves, en las premiaciones de las diferentes ramas del conjunto universitario, varios referentes asistieron para disputar un partido amistoso. Entre ellos estuvo Marco Estrada, quien se refirió a un posible regreso del bicampeón de América al “Romántico Viajero”.

“Todos sabemos que es hincha de la U, que antes de ir a Audax debió llegar a la U, pero sabemos que ahí hay temas con la dirigencia, contractuales, con su representante. Aun así, sería importante que él venga, por todo lo que puede aportar”, señaló de entrada el exseleccionado nacional.

“Todos los jugadores que llegan a la U con cierta edad se vuelven a reencantar con el fútbol. Pasó con Marcelo Díaz, con Charles Aránguiz, y por qué no con Eduardo Vargas, que puede lograr cosas importantes con la U. Llega a su casa y la gente se lo va a retribuir todos los fines de semana, como siempre”, agregó.

Además, también comentó lo positivo que sería tener a tres grandes de la Generación Dorada dentro del vestuario azul. “Creo que marcaría un antes y un después de lo que ha sido el camarín de la U. Ellos son referentes, han ganado la Sudamericana con la U, y por qué no volver ahora para que ellos tres sean los que manden dentro del camarín y que los más jóvenes aprendan. Me parece que Vargas está en el momento propicio para volver y retirarse como corresponde”, concluyó Estrada.