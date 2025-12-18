;

“Me parece que Eduardo Vargas está en el momento propicio para volver y retirarse como corresponde en la U”

“Todos los jugadores que llegan a la U con cierta edad se vuelven a reencantar con el fútbol”, dijo Marco Estrada exjugador de los azules.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO / Rodrigo Saenz

Pese a que la Universidad de Chile sigue sin poder moverse en el mercado de fichajes, sí hay un nombre que todos los hinchas azules ansían ver en el CDA: el de Eduardo Vargas, quien se encuentra como jugador libre tras su paso por Audax Italiano.

Este jueves, en las premiaciones de las diferentes ramas del conjunto universitario, varios referentes asistieron para disputar un partido amistoso. Entre ellos estuvo Marco Estrada, quien se refirió a un posible regreso del bicampeón de América al “Romántico Viajero”.

Todos sabemos que es hincha de la U, que antes de ir a Audax debió llegar a la U, pero sabemos que ahí hay temas con la dirigencia, contractuales, con su representante. Aun así, sería importante que él venga, por todo lo que puede aportar”, señaló de entrada el exseleccionado nacional.

Revisa también:

ADN

“Todos los jugadores que llegan a la U con cierta edad se vuelven a reencantar con el fútbol. Pasó con Marcelo Díaz, con Charles Aránguiz, y por qué no con Eduardo Vargas, que puede lograr cosas importantes con la U. Llega a su casa y la gente se lo va a retribuir todos los fines de semana, como siempre”, agregó.

Además, también comentó lo positivo que sería tener a tres grandes de la Generación Dorada dentro del vestuario azul. “Creo que marcaría un antes y un después de lo que ha sido el camarín de la U. Ellos son referentes, han ganado la Sudamericana con la U, y por qué no volver ahora para que ellos tres sean los que manden dentro del camarín y que los más jóvenes aprendan. Me parece que Vargas está en el momento propicio para volver y retirarse como corresponde”, concluyó Estrada.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad