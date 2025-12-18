;

Entrenador con varios títulos en el extranjero aparece como el “tapado” para la banca de la U de Chile

A falta de resolver la salida de Gustavo Álvarez, desde Azul Azul suman otra alternativa para asumir los desafíos del 2026.

La Universidad de Chile sigue intentando destrabar la situación de Gustavo Álvarez, y este viernes aparece como una jornada clave para definir de una vez por todas la salida del entrenador.

Recién con el argentino fuera, desde Azul Azul podrán avanzar de manera formal por su reemplazo, donde varios nombres ya rondan el CDA.

Si bien la primera opción para asumir la banca del “Romántico Viajero” siempre ha sido Renato Paiva, en las últimas horas ha comenzado a tomar fuerza el nombre de otro DT internacional que podría aparecer como un verdadero “tapado”, según información del periodista Marcelo Díaz de TNT Sports.

Se trata de Fabián Bustos, técnico trasandino de último paso por Olimpia de Paraguay, donde apenas pudo dirigir 14 partidos antes de ser cesado.

A pesar de no haber tenido una buena experiencia en el fútbol guaraní, el DT de 56 años cuenta con una destacada trayectoria internacional, con pasos por Universitario de Deportes, América Mineiro, Barcelona de Guayaquil, Santos y Delfín de Ecuador, entre otros.

En su carrera, Bustos ha levantado tres campeonatos ligueros, dos de ellos en Ecuador (con Barcelona y Delfín) y otro con Universitario de Perú.

