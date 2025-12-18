;

Ñublense define a su nuevo entrenador para la temporada 2026: anuncio oficial en Chillán

Los “Diablos Rojos” siguen apostando por técnicos chilenos tras no renovarle a Ronald Fuentes.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

En estos momentos, los equipos del fútbol chileno se encuentran de vacaciones, pero eso no quiere decir que las instituciones no estén trabajando para llegar de la mejor manera a la pretemporada.

Uno que tenía tarea por delante era Ñublense, que tras terminar el Campeonato Nacional 2025 en la mitad de la tabla, decidió no renovar el contrato de Ronald Fuentes, por lo que desde hace semanas estaba en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Finalmente, este jueves hicieron oficial lo que ya se había adelantado: Juan José Ribera será el encargado de dirigir a los “Diablos Rojos” en la temporada 2026.

Si bien como entrenador será la primera vez que tome al club de Chillán, como jugador ya tuvo un paso por la ciudad entre los años 2008 y 2009.

Ahora, Ribera deberá hacerse cargo de Ñublense tras un regular paso por Audax Italiano, donde tuvo una campaña muy destacada en 2025, pero luego de una mala racha en la segunda rueda del torneo, la dirigencia decidió no continuar con su proceso.

