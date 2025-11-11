;

AUDIO. Harold Mayne Nicholls no descarta la opción de volver a la ANFP

En conversación con ADN Deportes, el candidato presidencial abordó su futuro a menos de una semana de las elecciones presidenciales.

Carlos Madariaga

Harold Mayne-Nicholls en ADN Deportes

Harold Mayne-Nicholls en ADN Deportes

00:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La expectativa está instalada en torno a los comicios presidenciales de este domingo en el país, donde uno de los candidatos es el expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls.

En ese contexto, el también exdirector ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 participó este martes en un conversatorio organizado por la Universidad del Desarrollo.

Revisa también:

ADN

Tras dicha cita, Harold Mayne-Nicholls conversó brevemente con ADN Deportes, instancia donde no descartó la chance de volver a presidir la ANFP.

Obvio que si tengo el apoyo de los clubes, por supuesto que sí, pero como presidente no puedo volver al fútbol, asi que habrá que esperar”, recalcó quien reconoció que su última experiencia relacionada con la actividad, siendo directivo de Colo Colo y luego dueño de Trasandino, aún pesa.

Ya traté de volver en 2018 al fútbol y no me fue bien. Hay que centrarse en esto al menos hasta la próxima semana”, cerró Harold Mayne-Nicholls en ADN Deportes.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad