La expectativa está instalada en torno a los comicios presidenciales de este domingo en el país, donde uno de los candidatos es el expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls.

En ese contexto, el también exdirector ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 participó este martes en un conversatorio organizado por la Universidad del Desarrollo.

Tras dicha cita, Harold Mayne-Nicholls conversó brevemente con ADN Deportes, instancia donde no descartó la chance de volver a presidir la ANFP.

“Obvio que si tengo el apoyo de los clubes, por supuesto que sí, pero como presidente no puedo volver al fútbol, asi que habrá que esperar”, recalcó quien reconoció que su última experiencia relacionada con la actividad, siendo directivo de Colo Colo y luego dueño de Trasandino, aún pesa.

“Ya traté de volver en 2018 al fútbol y no me fue bien. Hay que centrarse en esto al menos hasta la próxima semana”, cerró Harold Mayne-Nicholls en ADN Deportes.