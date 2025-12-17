;

Los millones que se perdió Chile: FIFA aprobó los premios más altos de la historia para el Mundial 2026

En la edición con mayor número de selecciones participantes, también se entregará más dinero a quienes consigan avanzar hasta las rondas finales.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Michael Regan - FIFA

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y disputar este torneo no solo significa prestigio deportivo para los países, sino también un tremendo impulso económico para sus federaciones.

Este miércoles, el Consejo de la FIFA aprobó los premios que se repartirán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, los cuales serán los más altos en la historia de la competencia.

En total, habrá 727 millones de dólares en juego en la cita planetaria, cifra que equivale a un 50% más de lo que se entregó en Qatar 2022 y que será repartida entre las 48 selecciones clasificadas.

ADN

Todas partirán con un premio base de 9 millones de dólares, el cual irá aumentando conforme avancen de ronda. En el caso del campeón, se embolsará 50 millones.

Así se repartirán los premios en el Mundial 2026

  • Campeón: 50 millones.
  • Subcampeón: 33 millones.
  • Tercer lugar: 29 millones.
  • Cuarto lugar: 27 millones.
  • Cuartos de final: 19 millones.
  • Octavos de final: 15 millones.
  • Dieciseisavos de final : 11 millones.
  • Fase de grupos (premio base): 9 millones.

