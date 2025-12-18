;

Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a 10 años de su salida de Chile por el FIFA Gate

El expresidente de la ANFP celebrará la ceremonia este viernes en Estados Unidos, a una década de haber dejado el país en medio del escándalo de corrupción que remeció al fútbol mundial.

Bastián Lizama

Eduardo Figueroa

Getty Images

Getty Images

A casi una década de su salida de Chile en medio del escándalo de corrupción conocido como “FIFA Gate”, Sergio Jadue, expresidente de la ANFP, contraerá matrimonio este viernes en Miami, Estados Unidos.

Según información de ADN Deportes, el exdirigente deportivo se casará con una mujer chilena oriunda de La Calera, en una ceremonia que contará con la presencia de familiares y amigos provenientes desde la ciudad de la Región de Valparaíso.

La boda ocurre precisamente a diez años desde que Jadue abandonó Chile rumbo a Estados Unidos en el contexto del escándalo de corrupción que remeció al fútbol mundial y que lo llevó a acogerse como testigo protegido ante la justicia norteamericana.

Cabe recordar que Sergio Jadue continúa en Miami como testigo protegido del FBI tras declararse culpable de fraude y conspiración en el marco del caso “FIFA Gate”. Su sentencia ha sido aplazada en múltiples ocasiones.

A mediados de 2025, se informó que el juicio definitivo no se realizaría antes de un año, debido a discusiones sobre la aplicación de la normativa en el proceso, situación que lo mantiene en libertad condicional.

En cualquier escenario, el extimonel de la ANFP no podrá volver al fútbol, ya que la FIFA lo sancionó de por vida, prohibiéndole de manera permanente ejercer cualquier cargo vinculado al balompié.

