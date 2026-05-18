A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, en España crece la preocupación por la situación de Lamine Yamal, una de las grandes figuras del plantel que dirige Luis de la Fuente y que se lesionó hace algunas semanas jugando para el Barcelona.

El extremo de 18 años sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda el pasado 22 de abril, durante un partido de La Liga frente al Celta de Vigo, y desde un comienzo las sensaciones respecto a su recuperación no fueron alentadoras.

Este lunes, medios españoles aseguraron que es prácticamente un hecho que el canterano blaugrana se perderá el debut de España ante Cabo Verde en la Copa del Mundo y que incluso también podría quedar fuera del segundo encuentro frente a Arabia Saudita.

El propio futbolista dejó entrever el complicado momento físico que atraviesa. En la previa del partido de su equipo, La Capital, en la Kings League, lanzó una frase que encendió las alarmas.

Consultado sobre quién ejecutaría el característico penal del torneo creado por Gerard Piqué, Yamal respondió: “Obviamente yo no, hasta el Mundial no toco un balón”.

España aparece como una de las grandes candidatas a conquistar la Copa del Mundo en Norteamérica, aunque ahora surge la incógnita sobre cuánto podría afectar la ausencia de la estrella del Barcelona durante las primeras jornadas del torneo.