Finalissima: Conmebol y UEFA llegan a acuerdo para la sede, día y hora del juego

Argentina y España ya tienen resuelto cuándo se verán las caras en la previa al Mundial 2026.

Carlos Madariaga

Tras meses de especulaciones, este jueves hubo humo blanco en torno a uno de los eventos que se espera en la previa al Mundial 2026.

Se trata de la Finalissima, el choque entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, el cual tuvo su primera edición en 2022, en Londres, con triunfo de Argentina sobre Italia.

La “Albiceleste” podrá defender el título tras levantar el torneo continental el año pasado en Estados Unidos, pero ahora su rival será España, que ganó la Eurocopa ante Francia.

Tras varias idas y vueltas, Conmebol y UEFA llegaron a acuerdo para que la Finalissima se dispute en el estadio Lusail de Qatar, la misma sede de la definición de la Copa del Mundo en 2022.

El choque de Argentina con España quedó agendado para el viernes 27 de marzo de 2026, a las 15:00 horas de nuestro país.

"Este partido emblemático es más que una competición, es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, aseguró el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, tras la confirmación de la Finalissima.

