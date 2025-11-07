;

Cambio de planes: aseguran que la Finalissima entre Argentina y España tiene nueva fecha y sede definida

El partido entre los campeones de la Europa y la Copa América se jugaría en un escenario que le trae buenos recuerdos a la “Albiceleste”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La Finalissima, partido organizado por la FIFA que enfrenta a los últimos campeones de la Eurocopa y la Copa América, sufrió un cambio de fecha.

Según informó el diario Marca, el duelo entre España y Argentina estaba previsto para disputarse el 28 de marzo del 2026, pero finalmente se jugará un día antes, el viernes 27.

Revisa también:

ADN

El citado medio también detalló que la sede de la definición será el Estadio Lusail, en Qatar, mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022 entre la “Albiceleste” y Francia.

Por ahora, todo permanece sujeto a que España certifique su boleto a la Copa del Mundo 2026 sin pasar por el repechaje, que se disputa en el tercer mes de 2026 e imposibilitaría el partido contra Argentina.

De todas formas, el equipo de Luis De la Fuente marcha primero en el Grupo E de las Eliminatorias Europeas con 12 puntos, por delante de Turquía (9), Georgia (3) y Bulgaria (0), a falta de solo dos jornadas para el cierre.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad