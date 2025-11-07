Cambio de planes: aseguran que la Finalissima entre Argentina y España tiene nueva fecha y sede definida

La Finalissima, partido organizado por la FIFA que enfrenta a los últimos campeones de la Eurocopa y la Copa América, sufrió un cambio de fecha.

Según informó el diario Marca, el duelo entre España y Argentina estaba previsto para disputarse el 28 de marzo del 2026, pero finalmente se jugará un día antes, el viernes 27.

El citado medio también detalló que la sede de la definición será el Estadio Lusail, en Qatar, mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022 entre la “Albiceleste” y Francia.

Por ahora, todo permanece sujeto a que España certifique su boleto a la Copa del Mundo 2026 sin pasar por el repechaje, que se disputa en el tercer mes de 2026 e imposibilitaría el partido contra Argentina.

De todas formas, el equipo de Luis De la Fuente marcha primero en el Grupo E de las Eliminatorias Europeas con 12 puntos, por delante de Turquía (9), Georgia (3) y Bulgaria (0), a falta de solo dos jornadas para el cierre.