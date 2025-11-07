Cambio de planes: aseguran que la Finalissima entre Argentina y España tiene nueva fecha y sede definida
El partido entre los campeones de la Europa y la Copa América se jugaría en un escenario que le trae buenos recuerdos a la “Albiceleste”.
La Finalissima, partido organizado por la FIFA que enfrenta a los últimos campeones de la Eurocopa y la Copa América, sufrió un cambio de fecha.
Según informó el diario Marca, el duelo entre España y Argentina estaba previsto para disputarse el 28 de marzo del 2026, pero finalmente se jugará un día antes, el viernes 27.
Revisa también:
El citado medio también detalló que la sede de la definición será el Estadio Lusail, en Qatar, mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022 entre la “Albiceleste” y Francia.
Por ahora, todo permanece sujeto a que España certifique su boleto a la Copa del Mundo 2026 sin pasar por el repechaje, que se disputa en el tercer mes de 2026 e imposibilitaría el partido contra Argentina.
De todas formas, el equipo de Luis De la Fuente marcha primero en el Grupo E de las Eliminatorias Europeas con 12 puntos, por delante de Turquía (9), Georgia (3) y Bulgaria (0), a falta de solo dos jornadas para el cierre.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.