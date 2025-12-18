;

VIDEO. Con 30.000 personas en el estadio: el Betis sufrió en su visita a un equipo de Tercera División por la Copa del Rey

Pese a que el equipo de Manuel Pellegrini consiguió el pase a los octavos de final, el Real Murcia fue un rival muy duro para los sevillanos.

Javier Catalán

Foto: @realbetisbalompie

Foto: @realbetisbalompie

Este jueves, el Real Betis de Manuel Pellegrini tuvo una peligrosa piedra en el camino por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Los “albiverdes” debieron visitar al Real Murcia, equipo de la tercera categoría del fútbol español, en un duelo que contó con un ambiente propio de Primera División y que finalmente terminó complicándose más de la cuenta para los sevillanos.

Si bien comenzaron ganando con un gol de Juan Camilo “Cucho” Hernández a los 30 minutos mediante lanzamiento penal, los locales, que colmaron el Estadio Enrique Roca con más de 30.000 personas, no se vinieron abajo.

De hecho, el tanto de la tranquilidad para el equipo del “Ingeniero” llegó cuando restaban pocos minutos para el final del encuentro, con un gol en propia puerta de Diego Piñeiro a los 85’.

Tal fue la competitividad del Murcia que Adrián, arquero del Real Betis, se convirtió en la gran figura del partido, realizando cinco atajadas y obteniendo una calificación perfecta de 10 puntos en Sofascore.

Ahora, con el equipo ya clasificado a los octavos de final, Manuel Pellegrini deberá esperar hasta el próximo 7 de enero para conocer a su rival en la ronda de los 16 mejores.

