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Gobierno pagará más de $6.200 millones por cancelar obras de segunda etapa del GAM

El proyecto arrastrado desde 2010 vuelve a quedar en pausa tras ser cancelado por falta de financiamiento.

Nelson Quiroz

Gobierno pagará más de $6.200 millones por cancelar obras de segunda etapa del GAM

El Gobierno reconoció que deberá desembolsar más de $6.200 millones tras cancelar anticipadamente el contrato de las obras de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), proyecto emblemático que buscaba levantar una gran sala de espectáculos.

El proyecto, que se arrastra desde 2010, había sido reactivado en marzo de este año tras años de paralización, pero fue nuevamente detenido el 16 de abril por la actual administración, que argumentó inviabilidad financiera.

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Respecto al pago, la cifra fue informada por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, en la Comisión de Hacienda del Senado, donde detalló que el monto asciende a $6.274 millones por concepto de pagos pendientes, paralización e indemnización por término anticipado.

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Desde el Ejecutivo se indicó que la decisión se adoptó debido a la falta de financiamiento compatible con los plazos del contrato, que contemplaba una ejecución en poco más de dos años, mientras que los recursos disponibles estaban distribuidos en un periodo de cuatro años.

El desglose considera cerca de $4.800 millones por término anticipado, $720 millones por paralización de faenas y $709 millones correspondientes a estados de pago aún no cursados.

Desde el Ejecutivo también señalaron que durante el gobierno anterior se advirtió mediante oficios la falta de recursos suficientes, sin obtener respuesta, lo que habría dejado al proyecto sin una base presupuestaria sólida.

En medio de la polémica por el GAM, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, defendió los ajustes presupuestarios y aseguró que la cartera busca ser “parte de la solución” en el actual escenario fiscal. “Si nosotros queremos un país robusto, que crezca, que genere cultura y otorgue cultura a sus ciudadanos, no podemos seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo durante los últimos años”, sostuvo a La Tercera.

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Agencia UNO | Francisco Undurraga / Agencia UNO

Asimismo, explicó que los recursos liberados tras la cancelación del GAM podrían ser reasignados a programas afectados por recortes, en coordinación con la Dirección de Presupuestos.

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