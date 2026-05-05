Diputados de oposición abandonan comisión de RR. EE. acusando “boicot” a candidatura de Bachelet en la ONU

Un hecho inédito marcó la jornada en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, cuando los parlamentarios Raúl Soto (PPD), Nelson Venegas (PS), Ericka Ñanco (FA) y Lorena Pizarro (PC) abandonaron en bloque la instancia. Los legisladores acusaron una “falta de diálogo” por parte del presidente de la comisión, Stephan Schubert (REP.), y denunciaron un “ninguneo” sistemático hacia la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Las denuncias contra Cancillería

El conflicto escaló luego de que el diputado Nelson Venegas presentara un oficio a la Cancillería. Según el parlamentario, tres funcionarios del Estado habrían suscrito un comunicado del Instituto Libertad rechazando la postulación de la exmandataria. Venegas calificó como “lo más aberrante” que entre los firmantes se encuentre el recién nombrado embajador de Chile en Francia.

“La Cancillería, pagados por el Estado de Chile, enviaron una carta a las Naciones Unidas señalando que Michelle Bachelet era candidata del Grupo de Puebla. Es decir, no solo la están boicoteando, sino que están falseando la realidad“, sentenció Venegas.

Falta de diálogo democrático

El quiebre se produjo cuando el diputado Schubert decidió cerrar la discusión sobre este punto, argumentando que la comisión no se había reunido para debatir dicho asunto. Ante esto, los parlamentarios de oposición abandonaron la sala, señalando que se ha roto la tradición de “acuerdos transversales y política de Estado” que históricamente caracteriza a esta comisión.

Por su parte, la diputada Lorena Pizarro acusó que el gobierno de extrema derecha ha resuelto “jugar a una especie de juego donde agotan las palabras... sin resolver”. En la misma línea, Ericka Ñanco denunció una “persecución política” contra Bachelet, subrayando que Chile debiese sentirse orgulloso de que una mujer chilena pueda liderar uno de los organismos más importantes del mundo.

El diputado Raúl Soto concluyó que la Cancillería ha sido “incapaz de ser imparcial” y que no existen condiciones para construir una política exterior que incluya a todos los sectores políticos.