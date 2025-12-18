Llegan los goles a Valparaíso: Santiago Wanderers se refuerza con uno de los máximos artilleros de la Primera B 2025
El conjunto porteño anunció este jueves la incorporación del delantero Marcos Camarda.
El 2026, la Primera B estará más competitiva que nunca, con muchos clubes de gran tradición peleando por ascender a la máxima categoría.
Uno de estos casos es el de Santiago Wanderers, que pese a alcanzar la Liguilla esta temporada, no pudo completar el objetivo, por lo que desde ya se está reforzando para volver a Primera División después de cinco años.
Este jueves, los “Caturros” anunciaron la incorporación de Marcos Camarda, delantero proveniente de San Marcos de Arica, donde fue uno de los goleadores del equipo.
Revisa también:
En un total de 26 encuentros en el norte del país, el atacante uruguayo convirtió 11 goles, cifra que lo dejó en el octavo puesto de la tabla de máximos artilleros de la competencia, lejos de los 19 tantos que anotó Joaquín Larrivey.
De todas maneras, sus números en San Marcos durante 2025 fueron mejores que los de cualquier jugador de Santiago Wanderers, ya que los máximos anotadores del elenco porteño fueron Ethan Espinoza y Leandro Navarro, ambos con 7 conquistas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.