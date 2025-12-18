;

Desde O’Higgins enfrían el interés de la U de Chile por “Paqui” Meneghini: “No estamos preocupados”

En conversación con Los Tenores, Matías Ahumada, director del club rancagüino, afirmó que la renovación del entrenador está cerca de concretarse.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Uno de los candidatos que maneja la Universidad de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez, una vez que consigan destrabar su salida del club, es Francisco “Paqui” Meneghini, entrenador que esta temporada dirigió a O’Higgins, pero cuyo contrato finaliza a fin de año.

En conversación con Los Tenores este jueves, Matías Ahumada, director del “Capo de Provincia”, fue quien comentó que ya están en negociaciones con todo el cuerpo técnico para extender el vínculo, lo que podría dejar a la U sin una opción para su banca.

“Estamos en el debido proceso de cuando uno renueva a cualquier trabajador, y en el caso de los cuerpos técnicos suele demorarse un poco más, porque son más familias y todo lo que eso implica”, mencionó de entrada el dirigente argentino.

“Estamos bien, estamos en el proceso y cuando esté todo listo lo comunicaremos por las redes sociales del club, como lo venimos haciendo, porque nuestra idea siempre ha sido que el hincha sea la primera prioridad”, agregó.

Finalmente, el directivo fue claro respecto a los tiempos que manejan en Rancagua para la renovación de “Paqui”. “Los plazos te los da siempre la competencia. Sabemos que tenemos que estar jugando el último fin de semana de enero, sabemos cuándo se juega la copa y cuándo hay que empezar a entrenar, entonces los plazos están dados por el calendario, pero no estamos preocupados”, sentenció.

