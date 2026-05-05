Este lunes, Unión San Felipe cayó por 4-0 en su visita a San Luis por la fecha 10 de la Primera B, resultado que lo dejó en el puesto 14 de la tabla con solo nueve puntos y desató la furia del propietario del club.

En conversación con Fuerza Informativa Aconcagua, Raúl Delgado, mandamás del “Uni-Uni”, arremetió con dureza contra el plantel y también contra el entrenador Luis Landeros, a quien incluso le pidió públicamente que deje el cargo.

“Esta historia comenzó el 12 de enero, con los estudios médicos a los jugadores. Salvo Nolberto Palmieri, los demás llegaron en un estado físico deplorable como para comenzar una pretemporada. Ese mismo día le dije al técnico que, si no tomaba medidas, la íbamos a pasar mal”, señaló el dirigente.

“Se le pidió al cuerpo técnico que hiciera algo con esos jugadores para que estuvieran en buenas condiciones físicas y evaluarlos como corresponde. No hicieron caso y así suceden los problemas que tenemos hoy”, añadió.

Delgado confirmó que ya le solicitó en más de una ocasión a Landeros que deje el club. “Estamos en una situación complicada. En dos oportunidades se le hizo una propuesta al cuerpo técnico para que salieran por el bien del club, porque hoy el equipo juega muy mal, no tiene funcionamiento y el panorama es muy oscuro”, afirmó.

“Los jugadores tampoco tienen el amor propio que deberían después de lo mostrado. Todo indica que la relación entre plantel y cuerpo técnico está rota. Los jugadores no quieren más al técnico y ellos no lo asumen”, continuó, acusando incluso una “cama” al entrenador por parte del plantel.

“Yo no puedo echar a todos los jugadores, aunque por lo que han mostrado sería lógico. Pero lamentablemente, en estos casos, el fusible es el entrenador”, cerró Raúl Delgado.