Alerta por la “supergripe”: Minsal activa plan integral ante eventual llegada de nueva variante de influenza H3N2 a Chile

Vigilancia genómica, inicio anticipado de la campaña de invierno y uso obligatorio de mascarillas en urgencias forman parte de la estrategia.

Nelson Quiroz

Captura - Getty Images

Captura - Getty Images

El Ministerio de Salud (Minsal) activó un Plan Integral de Preparación frente a la posible llegada a Chile del subclado K de la influenza A(H3N2), una nueva variante que ya circula en más de 34 países del hemisferio norte y que fue detectada recientemente en Perú.

La estrategia fue presentada por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, con énfasis en la anticipación y coordinación del sistema sanitario.

Getty Images / David Talukdar

“Chile se prepara desde ya con todas las herramientas disponibles. Hemos aprendido de experiencias anteriores y estamos actuando de manera anticipada para proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables”, afirmó la secretaria de Estado.

En esa línea, la titular de Salud subrayó que, a diferencia de lo ocurrido en el hemisferio norte, el país contará con una vacuna que sí incluye una cepa reactiva frente a este subclado, lo que entrega un mejor nivel de protección.

El plan del Minsal contempla un Sistema de Alerta Temprana con monitoreo permanente de la situación epidemiológica nacional e internacional, junto con una Vigilancia Genómica Reforzada a cargo del Instituto de Salud Pública (ISP), que hasta ahora no ha detectado el subclado K en territorio nacional.

Entre las medidas clave también figura la comunicación de riesgo para viajeros, el inicio anticipado de la Campaña de Invierno 2026, cuya vacunación está programada para comenzar el 1 de marzo —con opción de adelantarse—, y la disponibilidad de antivirales y guías clínicas actualizadas para asegurar diagnóstico oportuno y tratamiento en personas de riesgo.

Asimismo, el ministerio anunció una alerta sanitaria preventiva, que desde marzo instruirá el uso obligatorio de mascarilla en servicios de urgencia, además de la programación estratégica de recursos asistenciales para enfrentar eventuales aumentos de demanda. Todo esto se coordinará mediante un sistema de alerta intersectorial con Senapred.

La ministra Aguilera recalcó que el subclado K puede generar brotes más amplios por evasión inmune, aunque no hay evidencia de cuadros más graves. “La preparación y la anticipación son nuestras mejores herramientas. Chile está listo para actuar”, concluyó.

